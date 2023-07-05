İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili flaş detaylar! Katil Saparmurat Hallyev'in sevgilisini 71 parçaya ayırdığı ortaya çıktı

BENİ ALDATIRSAN SENİ DE KIZLARINI DA KESERİM

İzmir kasabı olarak bilinen Saparmurat Haliyev'in yakalandığı polislere ilk ifadesinde, "Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Bu yüzden cinayetleri işledim. Eve hepsi ayrı ayrı geldi. Gelenleri tek tek öldürdüm" dediği ortaya çıktı.