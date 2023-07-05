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    • Yaşam
    • 05.07.2023 09:31
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    • 05.07.2023 11:44
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    İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili flaş detaylar! Katil Saparmurat Hallyev'in sevgilisini 71 parçaya ayırdığı ortaya çıktı

    İzmir'de kıskançlık nedeniyle yaşanan korkunç cinayetle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Katil Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova, onun kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova'yı (28) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra cesetleri parçalara ayırmış ve kokmasın diye derin dondurucuya koymuştu. İşlenen vahşi cinayet, ülke gündeminde büyük ses yarattı. Edinilen yeni bilgiler vahşetin boyutunu tekrar gözler önüne serdi. Olaydan sonra tutuklanan İzmir kasabı lakaplı katil Haliyev'in cinayetten sonra en çok sevgilisi Gülkamar ile uğraştığı ve 71 parçaya ayırdığı ortaya çıktı. Daha önceden kasaplık yaptığı öğrenilen Haliyev'in sevgilisinden sonra en çok Ruslan Kerimov'un cesediyle uğraştığı belirlendi. İzmir kasabının Kerimov'i 42 parçaya ayırdığı anlaşıldı. Olay yerinden toplanan toplam 121 ceset parçası toplandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sevgilisi ve erkek arkadaşını parçalara ayırdı!

    İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu.

    Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı.

    CESETLERİ DERİN DONDURUCUYA KOYDU
    Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini derin dondurucuya sığdırabilmek için cesetlerini parçalara ayırdığı belirlendi. Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        AĞAÇ KAVUĞUNDA SAKLANDI, KARNI ACIKINCA YAKALANDI
        Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları öğrenildi. Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

        İzmir kasabı Haliyev'in cinayetlerden sonra Bayraklı'dan Çeşme ilçesine geldiği belirlendi. Bir süre ormanlık alandaki bir ağaç kavuğunda saklanan Haliyev, karnı acıkınca ağaç kavuğundan çıkarak yakınlardaki bir inşaat alanında bulunan konteynırların olduğu yere gelince bölgedeki polisler tarafından yakalandı.

        POLİSLERE SALDIRDI
        İlk başta polislere teslim olmak istemeyen Haliyev bıçakla polislere saldırdı. Havaya ateş açılınca bıçağı yere bırakan Haliyev gözaltına alındı.Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı.Katil Saparmurat Haliyev çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haliyev'e yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

            BENİ ALDATIRSAN SENİ DE KIZLARINI DA KESERİM
            İzmir kasabı olarak bilinen Saparmurat Haliyev'in yakalandığı polislere ilk ifadesinde, "Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Bu yüzden cinayetleri işledim. Eve hepsi ayrı ayrı geldi. Gelenleri tek tek öldürdüm" dediği ortaya çıktı.

            SEVGİLİSİNİ 71 PARÇAYA AYIRMIŞ
            Olaydan sonra tutuklanan İzmir kasabı lakaplı katil Haliyev'in cinayetten sonra en çok sevgilisi Gülkamar ile uğraştığı ve 71 parçaya ayırdığı ortaya çıktı.

            Daha önceden kasaplık yaptığı öğrenilen Haliyev'in sevgilisinden sonra en çok Ruslan Kerimov'un cesediyle uğraştığı belirlendi. İzmir kasabının Haliyev'i 42 parçaya ayırdığı anlaşıldı.

                İZMİR ADLİ TIP KURUMU REKOR SÜREDE KİMLİK TESPİTİ YAPTI
                Olay yerinden toplanan toplam 121 ceset parçası İzmir Adli Tıp Kurumu çalışanlarının gece gündüz çalışarak 2 günlük bir sürede birleştirilerek DNA analiziyle kimlik tespiti rekor bir sürede tamamlandı.

                Normalde 3-4 ay sürecek DNA analizi çalışanların sıkı çalışmasıyla çok kısa sürede bitirildi.

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                Haberler Yaşam İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili flaş detaylar! Katil Saparmurat Hallyev'in sevgilisini 71 parçaya ayırdığı ortaya çıktı
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