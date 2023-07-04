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    • Yaşam
    • 04.07.2023 17:56
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    • 04.07.2023 18:14
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren anlar: Aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Havalimanı’nda aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.

    Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.

    POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI
    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi. Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    SEFERLERDE AKSAKLI YAŞANMADI
    Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren anlar: Aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı
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