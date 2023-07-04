Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu bakanlık tarafından koruma altına alındı!

Paylaşım kısa süre içerisinde etkileşim aldı ve binlerce ihbar yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen ihbarlar üzerine önce Niğde Valiliği düğmeye bastı. Valilik tarafından "Güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." açıklaması yapıldı. Çok geçmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.