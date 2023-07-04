Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.07.2023 18:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2023 19:15
    ABONE OL

    Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu bakanlık tarafından koruma altına alındı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zorla evlendirildiğini söyledi: Bakanlık harekete geçti!

    Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden 15 yaşındaki kız çocuğu, sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair paylaşımda bulundu.

    Paylaşım kısa süre içerisinde etkileşim aldı ve binlerce ihbar yapıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI
    Gelen ihbarlar üzerine önce Niğde Valiliği düğmeye bastı. Valilik tarafından "Güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." açıklaması yapıldı. Çok geçmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Yaşam Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu bakanlık tarafından koruma altına alındı!
        loading
        SON DAKİKA