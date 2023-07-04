Film sahnelerini aratmayan olay: Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı!

EV SAHİBİYLE KARŞILAŞAN HIRSIZ CAMDAN KAÇTI

Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA

Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ÖRÜMCEK ADAM YANINDA HALT ETMİŞ"

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., "Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı" dedi.