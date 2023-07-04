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    • Yaşam
    • 04.07.2023 18:21
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    • 04.07.2023 18:21
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    Film sahnelerini aratmayan olay: Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı!

    İstanbul'da bir binaya giren hırsız, adeta "örümcek adam" gibi 3’üncü kata tırmandı. Girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, bu kez apar topar 3’üncü kattan aşağı indi. Film sahnelerini aratmayan anlar, kameralar tarafından görüntülendi. İşte yaşanan o anlar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı!

    Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti.

    EV SAHİBİYLE KARŞILAŞAN HIRSIZ CAMDAN KAÇTI
    Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı.

    O ANLAR KAMERADA
    Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    "ÖRÜMCEK ADAM YANINDA HALT ETMİŞ"
    Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., "Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı" dedi.

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