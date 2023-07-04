Parlayan makyaj sanatçısı Mustafa Aktaş kimdir?

1995 yılında Adana'da dünyaya gelen Mustafa Aktaş, aslen Gaziantepli. Bir süre sonra İstanbul'a gelen Aktaş, hayatına burada devam etti. İstanbul'a geldikten sonra sosyal medya ile içli dışlı olarak sosyal medya platformlarında etkili çalışmalarda bulundu.

Bilgisayar Bölümü web tasarım mezunu olan Mustafa Aktaş, sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. İstanbul'a geldikten sonra sosyal medya serüveni başlayan Aktaş, makyaj üzerine videolar çekmeye başladı. Çektiği videolar sayesinde sosyal medya platformlarında ismini duyurmayı başardı.

Sosyal medyada takipçileriyle samimiyet odaklı iletişim kurarak takipçilerinin sevgisini kazanmaya başladı. Makyaj üzerine videolar çekmekle birlikte yaptığı kombinlerle de ses getirdi. Enerjik ve pozitif bir yapısı bulunan Aktaş, Youtube'da da videolarını paylaşıyor. Mesleğine son derece önem veren ve video ile fotoğraflarını çok özel ortamlarda çekmeye çalışan Aktaş; ışık, pozlama ve kadraj konularına özen gösteriyor. Fotoğraf ve video çekimlerindeki kalitesi, yaptığı kombinlerde de kendisini gösterdiği için tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Başarılı makyaj uygulamalarıyla ses getiren Mustafa Aktaş, aynı zamanda aşiret düğünlerinde gelin makyajı hizmeti veriyor. Kendisine has tarzı bulunan ve makyaj uygulamalarında tarzını ön plana çıkaran Aktaş, katıldığı aşiret düğünlerinde, tarzını ön plana çıkaran makyaj uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Makyaj konusunda elde ettiği deneyimleri en iyi şekilde yansıtmayı amaçlayan Aktaş, konuyla ilgili açıklamalarında, "Makyaj yapmak, benim için özel bir deneyim. Bu nedenle çok uzun süredir bu alanda yoğun çalışmalarıma devam ediyorum. Özellikle aşiret düğünleri için yaptığım makyajlardan keyif alıyorum. Çünkü bu tür düğünlerde kültürel ögeleri ön plana çıkarmak önemli olduğu için bu durum, makyaj uygulamalarına da sirayet ediyor. Yaptığım işten son derece keyif alıyorum."

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