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    • Yaşam
    • 03.07.2023 10:28
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    • 03.07.2023 10:36
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    Trabzon’da feci olay! Endüstriyel temizlik işletmesinde kazan patladı: 1 ölü

    Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir temizlik işletmesinde çamaşır yıkanan bölümde buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Afgan uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, 3 katlı iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Endüstriyel temizlik işletmesinde patlama: 1 ölü

    Alınan bilgiye göre, ilçenin Çağlayan mahallesinde bu sabah endüstriyel bir temizlik işletmesinde çamaşır yıkanan bölümde buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı.

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Patlamada ilk belirlemelere göre, Afgan uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, 3 katlı iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama çevredeki dükkanlarda da zarara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    TRABZON VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
    Yaşanan patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada "Sabah saat 08.45 sıralarında endüstriyel temizlik işletmesinde bir patlama meydana geldi. Arkadaşlarımız 112 ve AFAD ekipleri olay yerine giderek duruma müdahale ediyorlar. Buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor.

        Bir tane Afgan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok, tespitlere göre. Savcımız da olay yerine geldi. Patlamanın nedeni ile ilgili bir inceleme yapılacak. Çevre binalarda da bir etkisi olmuş. Detaylı incelemesini arkadaşlarımız yapacak" dedi.

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        Haberler Yaşam Trabzon’da feci olay! Endüstriyel temizlik işletmesinde kazan patladı: 1 ölü
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