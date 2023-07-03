Trabzon’da feci olay! Endüstriyel temizlik işletmesinde kazan patladı: 1 ölü

Bir tane Afgan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok, tespitlere göre. Savcımız da olay yerine geldi. Patlamanın nedeni ile ilgili bir inceleme yapılacak. Çevre binalarda da bir etkisi olmuş. Detaylı incelemesini arkadaşlarımız yapacak" dedi.

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