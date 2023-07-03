Kırmızı bültenlere aranıyordu: Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba'yı İstanbul polisi yakaladı

İstanbul'da İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasından Leijdekker'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın da olduğu öğrenildi.

KAÇIŞ PLANI YAPMAYA BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, "Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili, İnterpol tarafından Avrupa'da kırmızı bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik 13 Haziran'da operasyon düzenlendi.