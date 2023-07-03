İstanbul’da "yanlış zil" dehşeti: Zili karıştırınca bıçaklanıp silahla vuruldu

"KENDİNİ KENARA ÇEKİP ÜÇ EL ATEŞ ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Süreyya Tezgan, "Silah sesleri duyduk. Biz son anda yetiştik. Biri kendini kenara çekip üç el ateş ediyor. Biri göğsüne geliyor, biri ayağına. Bir kurşun da bir arabaya saplanıyor. Ama zayıf bir silah olduğu belli yani pek bir tahribat vermemiş. Biz de ondan sonra geldik buraya.