İstanbul’da "yanlış zil" dehşeti: Zili karıştırınca bıçaklanıp silahla vuruldu

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kamerun uyruklu N.T.C. (24) unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam, arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki şahıs çıktı. Şahıslar N.T.C.'nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü.
GASP EDEMEYİNCE BIÇAK VE SİLAHLA YARALADILAR
Yaşanan arbedede yabancı uyruklu genç, saldırganların birinin bıçak darbesi ile göğsünden yaralanırken, diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı.