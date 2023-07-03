Gaziantep'te katliam gibi kavga! Husumetli iki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.