Gaziantep'te katliam gibi kavga! Husumetli iki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.