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    • Yaşam
    • 03.07.2023 11:34
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    • 03.07.2023 11:34
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    Gaziantep'te katliam gibi kavga! Husumetli iki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

    Gaziantep'te, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası silahlı kavganın yaşandığı mahallede özel hareket ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Husumetli iki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

    Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.

        MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
        Katliam gibi kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kavga nedeniyle mahalleye sevk edilen özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Gaziantep'te katliam gibi kavga! Husumetli iki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
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