İzmir'de 8 yıllık babalık davası sonuçlandı! 100 milyon liralık miras savaşı başladı

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI

Ayşenur Kürekçi'nin avukat Murat Semerci "Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistemle sadece babadan alınan DNA testi ile STR yöntemi kullanılarak anneden DNA alınmadan babadan alınan DNA ile babalık tespit edildi. Ayrıca vefat eden Karakaya'nın mal varlığı olduğu iddiası üzerine de Tapu Genel müdürlüğü, motorlu araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve banka hesapları ve dökümleri için de BDDK'ya başvuru yapıyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN