İzmir'de 8 yıllık babalık davası sonuçlandı! 100 milyon liralık miras savaşı başladı

Müjgan Sayın, 1998'de hayatını kaybeden işadamı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia etti. Mahkemeye gitti. Açtığı babalık davası, tam 8 yıl boyunca devam etti.
Bu süreçte Karakaya'nın mezarı açılmış ve DNA örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak dava bitmeden Müjgan Sayın hayatını kaybetti.
MEZAR TAŞI DETAYI
Kurumdan çıkan raporda, Müjgan Sayın'ın babasının Galip Reşat Karakaya olduğu DNA sonucu ile kesinleşti. Dava devam ederken hayatını kaybeden Müjgan Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, annesinin göremediği mahkeme kararı sonrası Sayın'ın mezar taşına baba adı olarak Karakaya'nınn adını yazdırması dikkat çekti.