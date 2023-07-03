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    • Yaşam
    • 03.07.2023 13:09
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    • 03.07.2023 13:09
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    İzmir'de 8 yıllık babalık davası sonuçlandı! 100 milyon liralık miras savaşı başladı

    İzmir'de 8 yıldır devam eden babalık davasında Müjgan Sayın'ın iş insanı Reşat Karakaya'nın kızı olduğu ortaya çıktı. Babalık testinde Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem uygulandı. Bu sırada hayatını kaybeden Sayın'ın mezar taşını değiştiren kızı Ayşenur Kürekçi, hukuk mücadelesine devam edeceğini söyledi. "Tüm servetinin boşaltıldığını düşünüyoruz" diyerek açık açık miras savaşını ilan etti. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    100 milyon liralık miras savaşı

    Müjgan Sayın, 1998'de hayatını kaybeden işadamı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia etti. Mahkemeye gitti. Açtığı babalık davası, tam 8 yıl boyunca devam etti.

    Bu süreçte Karakaya'nın mezarı açılmış ve DNA örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak dava bitmeden Müjgan Sayın hayatını kaybetti.

    MEZAR TAŞI DETAYI
    Kurumdan çıkan raporda, Müjgan Sayın'ın babasının Galip Reşat Karakaya olduğu DNA sonucu ile kesinleşti. Dava devam ederken hayatını kaybeden Müjgan Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, annesinin göremediği mahkeme kararı sonrası Sayın'ın mezar taşına baba adı olarak Karakaya'nınn adını yazdırması dikkat çekti.

        'MAL VARLIĞINI KAÇIRDILAR'
        Sabah'ın haberine göre annesinin açtığı dava ile ilgili konuşan Ayşenur Kürekçi, "Rahmetli annem dava sonucunu sağlığında göremedi. Artık avukatlarımız aracılığıyla dedemin mal varlığının ailesi tarafından kaçırılmış olabileceğini, tüm servetinin boşaltıldığını düşünüyoruz.

        Bu yüzden dedem Karakaya'nın geçmişteki tüm taşınmazlarının, mal varlığının, bankadaki hesaplarının dökümlerini Tapu Genel Müdürlüğü'nden ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan hukuken istedik. Hepsi tek tek ortaya çıkacak ve tüm gerçeklerle herkes yüzleşecek" dedi. Galip Reşat Karakaya'nın 100 milyon liranın üzerinde bir mirası olduğu iddia ediliyor.

        TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI
        Ayşenur Kürekçi'nin avukat Murat Semerci "Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistemle sadece babadan alınan DNA testi ile STR yöntemi kullanılarak anneden DNA alınmadan babadan alınan DNA ile babalık tespit edildi. Ayrıca vefat eden Karakaya'nın mal varlığı olduğu iddiası üzerine de Tapu Genel müdürlüğü, motorlu araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve banka hesapları ve dökümleri için de BDDK'ya başvuru yapıyoruz" dedi.

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        Haberler Yaşam İzmir'de 8 yıllık babalık davası sonuçlandı! 100 milyon liralık miras savaşı başladı
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