



Sürücü Kandemir, kendi imkanı ile çıktığı aracının yanında kısa süreli bir şok yaşadı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Resul Göktağ Kandemir ihbarla gelen ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.