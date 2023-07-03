Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.07.2023 12:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2023 12:51
    ABONE OL

    Amasya'da tünelde sollama yaparken duvara çarptı!

    Amasya’da Ferhat Tüneli’nde, sürücüsü sollama yapan otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tünelde sollama yaparken duvara çarptı!

    Kaza, Amasya Ferhat Tüneli'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Resul Göktuğ Kandemir (37), yönetimindeki 05 FJ 558 plakalı otomobil ile öndeki aracı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek tünelin duvarına çarpıp, durdu.



    Sürücü Kandemir, kendi imkanı ile çıktığı aracının yanında kısa süreli bir şok yaşadı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Resul Göktağ Kandemir ihbarla gelen ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



    Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Gözler kritik Kabine’de! İşte toplantının gündemi
    Haberler Yaşam Amasya'da tünelde sollama yaparken duvara çarptı!
        loading
        SON DAKİKA