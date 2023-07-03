Konya'da akıllara durgunluk veren olay! Çarşaf giyerek kezzaplı saldırıda bulunan fail erkek çıktı

EDS KAMERALARINDAN TESPİT EDİLMEMEK İÇİN OTOBÜSE BİNMİŞ

Çevredekilerin arkasından gelmesine rağmen kaçan şüpheli, tekrar tuvalete giderek üzerini değiştirdi. Şüpheli Mehmet C.'nin EDS kameralarından tespit edilmemek için kendi aracını kullanmadığı olay sonrası toplu taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Selahaddin Ökçesiz'in yüzüne kezzap atarak ağır yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan Mehmet Coşgun ile arasında uzun zamandır alacak konusunda husumet olduğu öne sürüldü.