Konya'da akıllara durgunluk veren olay! Çarşaf giyerek kezzaplı saldırıda bulunan fail erkek çıktı

Olay, 26 Haziran saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi.
Selahaddin Ökçesiz, sabah dükkanını açtıktan sonra iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan çarşaflı kişi, elindeki plastik kabın içinde bulunan kimyasal maddeyi yüzü ve vücuduna fırlatıp kaçtı.
YÜZÜ VE VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Çevredeki esnafın yardımıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ökçesiz'in yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde yanıklar oluştu. Ökçesiz'in yanık ünitesindeki tedavisi sürerken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.