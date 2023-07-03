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    • Yaşam
    • 03.07.2023 10:09
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    • 03.07.2023 12:25
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 3 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı: 40 dereceyi aşacak | 3 Temmuz 2023 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava raporuna göre; yurt genelinde yaz mevsimi etkisini artırıyor. Sıcaklıklar birçok bölgede mevsinm normallerinin üzerinde seyredecek. 40 dereceleri aşan sıcaklıkların kaydedilmemesi beklenen 3 ilde, vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasından dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kısa süreli geçişler ve yerel sağanaklar dışında hafta boyunca yağmur görülmesi beklenmiyor. İşte 3 Temmuz 2023 hava durumu...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den 3 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı

    Yurt genelinde yaz sıcakları etkisini iyice hissettiriyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşacak.

    SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülkenin büyük bölümünde açık bir hava olacağını, bazı bölümlerinde de yüksek sıcaklıkların beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

    Tekin, "Ülkemizin iç ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 35 derece ve üzerinde seyredecek. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde 40 dereceyi aşacak. Oradaki vatandaşlarımızın özellikle güneş ışığının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz." açıklamasında bulundu.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
    Yeni haftada 3 büyükşehirde de açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

        Fevzi Burak Tekin şu bilgileri verdi:
        "Başkent'te önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 34 ila 35 derece arasında değişecek. İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 30 ile 32 derece arasında değişecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz, sıcaklık da 33 ila 35 derece arasında değişecek."

        YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

            Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



            Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
            Ankara:             Parçalı ve az bulutlu 34

            İstanbul: Parçalı bulutlu 31

                İzmir: Az bulutlu ve açık 33

                Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

                Antalya: Az bulutlu ve açık 30

                    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

                    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

                    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

                        Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

                        Kronik hastalıklara sahip vatandaşların, yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşin dikkat geldiği saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor. Güneşin etkilerinden korunmak adına sokağa çıkan vatandaşların, şapka ve gözlük kullanmaları ile bol bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor.

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                        Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 3 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı: 40 dereceyi aşacak | 3 Temmuz 2023 hava durumu
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