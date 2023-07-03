Bursa'da 'bozuk et ve kurbanlık dolandırıcılığı' soruşturmasında şikayetçi sayısı 235'e yükseldi

Bursa'da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine salam gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti.
"ETLER BOZUK" TARTIŞMASI
Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı. İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
3 TON 800 KİLO ET İMHA EDİLDİ
Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi.