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    • Yaşam
    • 03.07.2023 15:28
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    • 03.07.2023 15:43
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    Hacılar yurda dönmeye başladı! Gözyaşları içerisinde karşılandılar

    Kutsal topraklardaki hac farizasını yerine getiren hacıların yurda dönüşleri devam ediyor. Hacıları, İstanbul Havalimanı'nda yakınları gözyaşlarıyla karşılandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

        HACILAR YAKINLARI TARAFINDAN KARŞILANDI

        Hac ibadetini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden İrfan Fırat, "Şükürler olsun hac vazifemizi yaptık. Allah nasip ederse şimdi şükür namazımızı da kılacağız. Kazasız belasız yapıp geldik. Gayet güzel geçti. Hava biraz sıcaktı. Burası da sıcakmış. Orası 40 derece. Burası 30 derece. İki defa umreye gittim bu sefer de hacca gittik. Hac biraz daha yorucu. Günler hep belli. Müzdelife olsun, şeytan taşlama olsun. Bunların hepsini sırayla yaptığında yorucu oluyor. Yürüme mesafesi çok fazla. 32 bin 35 bin adım attığımız zamanlar oldu. Hacca gitmeye niyetli olanlara tavsiyem gençken gitsinler. O zaman ibadetlerini çok iyi yaparlar" diye konuştu. Hacılardan Necmiye Elmaslı ise, herkes için dua ettiğini ifade ederek, "Çok şükür Allah nasip etti. Bol bol herkese dualarımızı yolladık. Şimdi de Türkiye'ye geldik. Kızım yeğenlerim kardeşlerimiz karşıladı. "dedi.

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        Haberler Yaşam Hacılar yurda dönmeye başladı! Gözyaşları içerisinde karşılandılar
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