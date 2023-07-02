Tuzla'da kan donduran olay! Dudak işaretiyle yardım istedi ama cinayete kimse engel olmadı

Tuzla'da 10 Ocak günü, Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı O.D. tarafından oturdukları kafede silahla vurularak öldürüldü. Kan donduran bir saldırıda hayattan koparılan genç avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette, eski nişanlısı O.D.'nin katlettiği Dilara Yıldız'ın, şarjör dolusu mermiyle öldürülmeden dakikalar önce dudak işaretiyle garsonlara mesaj vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Garsonların da çok ciddi bir problem olduğunu anladığı ama aile meselesi olduğunu düşünerek az sonra yaşanacak cinayete engel olmadıkları ortaya çıktı.
Arzu KAYA
DÖVÜŞ ROMA'DA
Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg'in "kafes dövüşü yapacaklarını" açıklamalarının ardından bu dövüşün İtalya'daki antik amfitiyatro Kolezyum'da gerçekleşebileceği iddia edildi. Musk, "Dövüşün Kolezyum'da olma ihtimali var" dedi. TMZ Sports sitesi, "Bu haber aklınızı başınızdan alacak: İtalya hükümetinden bir yetkili, Elon Musk'la dövüşünü dünyanın en efsanevi savaş alanında düzenlemesi için Mark Zuckerberg ile temasa geçti: Roma'daki Kolezyum'da" diye yazdı.
TWITTER'A SINIRLAMA
Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweet görüntülenme sayılarına geçici sınırlama getirdi. Buna göre doğrulanmış hesaplar günde 6 bin tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet okuyabilecek. Karar, büyük tepki çekti.
'DOG'RU ARAMA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Erkan Karadağ, araziye çıkarttığı Setter cinsi eğitimli köpeği "Sıla" ile birlikte dağ, tepe, ormanlık alan demeden "siyah elmas" trüf mantarı topluyor. Mantarın kilosu iriliği ve kalitesine göre 800 euro ile 2 bin euro arasında alıcı bulduğunu belirten Karadağ, "Radar köpekleri bu konuda uzman. Kısa sürede 500 gram trüf mantarı bulduk. Aramaya devam" dedi.
KRAL ÇIPLAK!
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi ve Charles'ın taç giyme töreni başta olmak üzere yapılan harcamalar, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bütçesinin sarstı. Aile masrafları karşılanamayınca yedek hesaptan 20.7 milyon sterlin daha aldı. Kral Charles, kraliyet giderlerinin düzene sokulacağını belirterek, İngiliz vergi mükelleflerine daha az yük olacaklarını açıklamıştı. Ancak ailenin mali durumuna ilişkin yayınlanan rapor, bu sözü tutmanın şimdilik mümkün olmayabileceğini ortaya çıkardı.