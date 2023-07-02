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    Tuzla'da kan donduran olay! Dudak işaretiyle yardım istedi ama cinayete kimse engel olmadı

    O.D., kafede avukat Dilara’yı öldürmek için plan yaptı. Talihsiz genç kız, korkunç planı anladı. Dudak işaretiyle garsonlardan yardım istedi. Ancak garsonlar oralı olmayınca, cinayet işlendi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Katliamın şifresi

    Tuzla'da 10 Ocak günü, Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı O.D. tarafından oturdukları kafede silahla vurularak öldürüldü. Kan donduran bir saldırıda hayattan koparılan genç avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

    Türkiye'nin gündemine oturan cinayette, eski nişanlısı O.D.'nin katlettiği Dilara Yıldız'ın, şarjör dolusu mermiyle öldürülmeden dakikalar önce dudak işaretiyle garsonlara mesaj vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Garsonların da çok ciddi bir problem olduğunu anladığı ama aile meselesi olduğunu düşünerek az sonra yaşanacak cinayete engel olmadıkları ortaya çıktı.
    Arzu KAYA

    DÖVÜŞ ROMA'DA
    Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg'in "kafes dövüşü yapacaklarını" açıklamalarının ardından bu dövüşün İtalya'daki antik amfitiyatro Kolezyum'da gerçekleşebileceği iddia edildi. Musk, "Dövüşün Kolezyum'da olma ihtimali var" dedi. TMZ Sports sitesi, "Bu haber aklınızı başınızdan alacak: İtalya hükümetinden bir yetkili, Elon Musk'la dövüşünü dünyanın en efsanevi savaş alanında düzenlemesi için Mark Zuckerberg ile temasa geçti: Roma'daki Kolezyum'da" diye yazdı.

    TWITTER'A SINIRLAMA
    Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweet görüntülenme sayılarına geçici sınırlama getirdi. Buna göre doğrulanmış hesaplar günde 6 bin tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet okuyabilecek. Karar, büyük tepki çekti.



    'DOG'RU ARAMA
    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Erkan Karadağ, araziye çıkarttığı Setter cinsi eğitimli köpeği "Sıla" ile birlikte dağ, tepe, ormanlık alan demeden "siyah elmas" trüf mantarı topluyor. Mantarın kilosu iriliği ve kalitesine göre 800 euro ile 2 bin euro arasında alıcı bulduğunu belirten Karadağ, "Radar köpekleri bu konuda uzman. Kısa sürede 500 gram trüf mantarı bulduk. Aramaya devam" dedi.

    KRAL ÇIPLAK!
    Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi ve Charles'ın taç giyme töreni başta olmak üzere yapılan harcamalar, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bütçesinin sarstı. Aile masrafları karşılanamayınca yedek hesaptan 20.7 milyon sterlin daha aldı. Kral Charles, kraliyet giderlerinin düzene sokulacağını belirterek, İngiliz vergi mükelleflerine daha az yük olacaklarını açıklamıştı. Ancak ailenin mali durumuna ilişkin yayınlanan rapor, bu sözü tutmanın şimdilik mümkün olmayabileceğini ortaya çıkardı.



        'SU'DAN İCRAAT
        İBB, Sultan 2. Abdülhamid döneminde kurulan 125 yıllık su markası Hamidiye'nin ismini değiştirdi. Marketlere "HMD" olarak gönderilen su, büyük tepki çekti. İBB, tarihi markanın isminin kısaltılması sonrası durumu kurtarmak için bir açıklama yaparak çark etti. İkinci bir marka kurduklarını söyledi. Bu açıklama vatandaşları tatmin etmedi. Sosyal medyadaki tepkisi dinmedi.


        232 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 231 milyon 874 bin 249 lira devretti. 5 bilenler 200 bin 696 lira, 4 bilenler 3 bin 165 lira, 3 bilenler 214 lira, 2 bilenler ise 20 lira ikramiye alacak.

        MAKAS KATLİAMI
        İzmir Menderes'te Y.K. (18) idaresindeki hafif ticari araç, makas attı. Sollama yapmak isterken Özcan Özer'in kullandığı (57) otomobile çarptı. Özer'in aracı da karşı şeride geçerek İsmail A. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Özcan Özer, eşi Sibel Özer (54), oğlu Ali Alperen Özer ve ablası Şengül Acar'la (69) birlikte minibüsteki Mustafa Karaca kurtarılamadı. 20 kişi yaralandı. Yakalanan Y.K. tutuklandı.

        ACEMİ KASAP BİLANÇOSU
        Kurban Bayramı boyunca kesim işlemlerinde pek çok kaza meydana geldi. 951'i ambulansla, 29 bin 32'si kendi olmak üzere toplamda 29 bin 983 acemi kasap hastanelere kaldırıldı. Verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin de tedavisi devam etmektedir" dedi.

        UMUTLAR AZALIYOR
        Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'ya yerleşen Prof. Dr. Korhan Berzeg, 17 Haziran'da yanındaki TİNA adlı köpeğiyle Balıkesir Gönen'de kayboldu. Ei Angela Berzeg'in polise haber vermesiyle, herkes seferber oldu. Angela Berzeg, "Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım" dedi. Ekipler, havadan dron ile de destek verilen arama çalışmalar sürerken, 83 yaşındaki Berzeg'in Alzheimer olduğu için köpeğiyle bir eve sığınmış olabileceği üzerinde de duruluyor. Türkçe komut almayan Tina'nın ekiplerinde iyi derece İngilizce bilen 2 üyenin kontrolünde, İngilizce seslenerek ve ıslık çalarak arandığı ortaya çıktı.

        ACI TESADÜF
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in annesi Perihan Kıymık, 11 yıl önce Ramazan Bayramı'nda 64 yaşında hayatını kaybetti. O bayram günü anne acısı yaşayan Şahin, bu bayramda da bu kez baba acısı yaşadı. Şahin'in, 83 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa Kıymık, bugün öğle namazını müteakip Şireci Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

        YALNIZLIK ÖLDÜRÜYOR
        Araştırmalara göre, yalnızlık erken ölüm riskini yüzde 14 artırıyor. Bu duruma bağlı hastalıklarda kanser yüzde 9 ile dikkat çekiyor.

        'CHP'ELEŞME!
        CHP resmen ikiye ayrıldı. Ekrem İmammoğlu, Genel Başkanlığa oynadı. Mansur Yavaş, TunçSoyer, Tanju Özcan ve hatta Bülent Tezcan, destek çıktı. Kılıçdaroğlu da cephesinden ise Erdoğan Toprak söz aldı. "DSP gibi bölünürüz" diye haykırdı. Gürsel Tekin de koroya katıldı: Parti parçalanır!

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        Haberler Yaşam Tuzla'da kan donduran olay! Dudak işaretiyle yardım istedi ama cinayete kimse engel olmadı
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