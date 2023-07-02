Tuzla'da kan donduran olay! Dudak işaretiyle yardım istedi ama cinayete kimse engel olmadı



232 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 231 milyon 874 bin 249 lira devretti. 5 bilenler 200 bin 696 lira, 4 bilenler 3 bin 165 lira, 3 bilenler 214 lira, 2 bilenler ise 20 lira ikramiye alacak.

MAKAS KATLİAMI

İzmir Menderes'te Y.K. (18) idaresindeki hafif ticari araç, makas attı. Sollama yapmak isterken Özcan Özer'in kullandığı (57) otomobile çarptı. Özer'in aracı da karşı şeride geçerek İsmail A. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Özcan Özer, eşi Sibel Özer (54), oğlu Ali Alperen Özer ve ablası Şengül Acar'la (69) birlikte minibüsteki Mustafa Karaca kurtarılamadı. 20 kişi yaralandı. Yakalanan Y.K. tutuklandı.



ACEMİ KASAP BİLANÇOSU

Kurban Bayramı boyunca kesim işlemlerinde pek çok kaza meydana geldi. 951'i ambulansla, 29 bin 32'si kendi olmak üzere toplamda 29 bin 983 acemi kasap hastanelere kaldırıldı. Verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin de tedavisi devam etmektedir" dedi.



UMUTLAR AZALIYOR

Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'ya yerleşen Prof. Dr. Korhan Berzeg, 17 Haziran'da yanındaki TİNA adlı köpeğiyle Balıkesir Gönen'de kayboldu. Ei Angela Berzeg'in polise haber vermesiyle, herkes seferber oldu. Angela Berzeg, "Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım" dedi. Ekipler, havadan dron ile de destek verilen arama çalışmalar sürerken, 83 yaşındaki Berzeg'in Alzheimer olduğu için köpeğiyle bir eve sığınmış olabileceği üzerinde de duruluyor. Türkçe komut almayan Tina'nın ekiplerinde iyi derece İngilizce bilen 2 üyenin kontrolünde, İngilizce seslenerek ve ıslık çalarak arandığı ortaya çıktı.



ACI TESADÜF

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in annesi Perihan Kıymık, 11 yıl önce Ramazan Bayramı'nda 64 yaşında hayatını kaybetti. O bayram günü anne acısı yaşayan Şahin, bu bayramda da bu kez baba acısı yaşadı. Şahin'in, 83 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa Kıymık, bugün öğle namazını müteakip Şireci Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

YALNIZLIK ÖLDÜRÜYOR

Araştırmalara göre, yalnızlık erken ölüm riskini yüzde 14 artırıyor. Bu duruma bağlı hastalıklarda kanser yüzde 9 ile dikkat çekiyor.

'CHP'ELEŞME!

CHP resmen ikiye ayrıldı. Ekrem İmammoğlu, Genel Başkanlığa oynadı. Mansur Yavaş, TunçSoyer, Tanju Özcan ve hatta Bülent Tezcan, destek çıktı. Kılıçdaroğlu da cephesinden ise Erdoğan Toprak söz aldı. "DSP gibi bölünürüz" diye haykırdı. Gürsel Tekin de koroya katıldı: Parti parçalanır!