Olay, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı Belediyesi karşısında bulunan 23 numaralı plajın yanındaki halka açık sahil kısmında meydana geldi.
Volkan Bakan ve kuzeni Mustafa Baytar, Kurban Bayramı tatili için Trabzon'dan Antalya'ya geldi.
Öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen kuzenler, serinlemek için denize girdi.
SUYA BATIP ÇIKMAYA BAŞLADI
Bir süre yüzen kuzenlerden Baytar bir anda suda batıp çıkmaya başlarken, Bakan kıyıya gelereke yardım istedi. Yakındaki cankurtaran ve çevredekilerin arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, bölgede araştırma yaptı. Su altında arama yapan dalgıç polisler, kısa süre sonra Baytar'ı hareketsiz halde buldu. Kıyıya çıkarılan Baytar, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.