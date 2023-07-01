



'İLK BAŞTA KİMSE ALDIRIŞ ETMEDİ'

Boğulma olayına şahit olan Burak Şahin, "İki kuzen tatil için Trabzon'dan gelmiş. Yüzerken biri kıyıya döndü, diğer suda batıp çıkmaya başladı. İlk başta kimse aldırış etmedi. Daha sonra Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama yaparak çıkartmaya çalıştı. Uzun süre aradılar. Sudan çıkardılar ama hayatını kaybetmişti" dedi.

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