Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.Ö. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılıp, araçtaki bir kişi ile birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.