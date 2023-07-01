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    • Yaşam
    • 02.07.2023 06:25
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    • 02.07.2023 06:25
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    Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

    Edirne'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü A.Ö. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılıp, araçtaki bir kişi ile birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    AJANSLAR
    İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

    Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

    KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
    Gece saatlerinde Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 22 AAR 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek E.K.'nın kullandığı 34 NS 6032 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR
    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.Ö. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılıp, araçtaki bir kişi ile birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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