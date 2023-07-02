Türkiye'nin dört bir yanında ilginç bayram manzaraları vardı!

Kurban Bayramı nedeniyle Ege, Akdeniz ve Karadeniz illeri doldu, taştı... 12 milyon kişinin evlerinden göç ettiği 9 günlük tatil, farklı konaklamalara neden oldu. Oteller yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşınca, yer bulamayan ya da tatili bedavaya getirmeye çalışanlar, "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler verdi.

Plajları çadır kente çevirenler, otoparkları ağzına kadar dolduranlar, araçlarında uykuya dalanlar dikkat çekti. Ancak çöp dağları da görenleri üzdü. Trafikte yine birçok can kaybettik, denizlerde de 18 kişi boğularak ailelerine büyük acı yaşattı. İşte 9 günlük bayram hikayesi: