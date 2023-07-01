İstanbul'da İETT şoförü kapıları açmadı, duraktaki yolcular otobüsü tekmeledi

İstanbullu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime geldiği günden bu yana ulaşımda yüzü gülmedi.
Buna son örnek Avcılar'dan geldi.
İstanbullu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime geldiği günden bu yana ulaşımda yüzü gülmedi.
Buna son örnek Avcılar'dan geldi.
DURAKTAKİ YOLCULAR OTOBÜSÜ TEKMELEDİ
Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise, kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı.
Otobüsün kapılarına tekme attı; camlarını kırdı. Bu sırada içeride olan yolculardan bazıları paniğe kapılarak çığlık attı