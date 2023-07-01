İstanbul'da İETT şoförü kapıları açmadı, duraktaki yolcular otobüsü tekmeledi

DURAKTAKİ YOLCULAR OTOBÜSÜ TEKMELEDİ

Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise, kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı.