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    • Yaşam
    • 01.07.2023 12:46
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    • 01.07.2023 13:24
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    İstanbul'da İETT şoförü kapıları açmadı, duraktaki yolcular otobüsü tekmeledi

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İETT, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Her gün ayrı bir olaya karışan İETT otobüslerinin bugünkü vukuatı Avcılar’da gerçekleşti. İETT şoförü Avcılar istikametinde ilerlediği sırada durakta durdu, otobüsün kapılarını açmadı. Durakta bekleyen yolcular ise, kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    DHA
    İETT şoförü kapıları açmayınca yolcular otobüsü tekmeledi

    İstanbullu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime geldiği günden bu yana ulaşımda yüzü gülmedi.

    Buna son örnek Avcılar'dan geldi.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ KAPILARI AÇMADI
    Silivri-Avcılar Metrobüs arasında yolcu taşıyan 303 A hat numaralı İETT otobüsü D-100'de Avcılar istikametinde ilerlediği sırada durakta durdu. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, şoför otobüs dolu olduğu için kapıları açmadı.

        DURAKTAKİ YOLCULAR OTOBÜSÜ TEKMELEDİ
        Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise, kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı.

        Otobüsün kapılarına tekme attı; camlarını kırdı. Bu sırada içeride olan yolculardan bazıları paniğe kapılarak çığlık attı

        OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
        Otobüs şoförü olay sonrası polisi arayarak şikayette bulundu. Otobüsün kapılarını tekmeleyenler ise, olay yerinden kaçtı. Otobüs içerisinde yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da İETT şoförü kapıları açmadı, duraktaki yolcular otobüsü tekmeledi
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