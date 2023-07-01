Dayak yediği sokakta tabancayla ateş açtı! 15 yaşındaki çocuğu öldürdü

Adana'da öğlen darbedildiği sokağa, akşam saatlerinde yeğeni N.A. (17) ile gidip, tabancayla rastgele ateş açan Nurullah Avcılar (22), yolun karşısına geçen Umut Kaya'yı (15) öldürdü.

Olay, 28 Haziran saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi.

DARBEDİLDİĞİ SOKAĞA GİDİP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, Nurullah Avcılar, sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı kişilerle tartışıp, çıkan kavgada darbedildi. Sokaktan kaçan Avcılar, akşam saatlerinde yeğeni N.A. ile birlikte aynı mahalleye tekrar gitti.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Şüpheliler, otomobilden ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçen 15 yaşındaki Umut Kaya'nın göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri, Sinanpaşa Mahallesi'nde park halindeki otomobilde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Avcılar ile yeğeni N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.