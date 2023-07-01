Bursa'da vahşet dolu olay! Ayaklarını kestikleri yavru köpeği yakıp, yol kenarına attılar

Hayvan cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Vahşet dolu olay, perşembe günü Bursa'nın Mudanya ilçesi, Altıntaş ile Göynüklü Mahallesi'nin arasındaki ormanda meydana geldi.
YANIK VAZİYETTE BULUNDU
Yoldan geçen sürücüler, yol kenarında yakılmış vaziyette bir köpek gördü. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yanık vaziyette bulunan köpek, otopsi işlemleri için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Durumu öğrenen Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.