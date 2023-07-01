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    • Yaşam
    • 01.07.2023 10:20
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    • 01.07.2023 10:37
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji 3 şehir için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte son dakika hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji Karadeniz için alarm verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        TEKİRDAĞ °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

            İZMİR °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            MUĞLA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

            ANTALYA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

            ISPARTA °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            MERSİN °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

                ESKİŞEHİR °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                KAYSERİ °C, 28°C
                Az bulutlu ve açık

                KONYA °C, 29°C
                Az bulutlu ve açık

                BATI KARADENİZ
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 27°C
                Az bulutlu ve açık

                KASTAMONU °C, 27°C
                Az bulutlu ve açık

                    SİNOP °C, 27°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ZONGULDAK °C, 27°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    RİZE °C, 25°C
                    Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SAMSUN °C, 26°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    TOKAT °C, 27°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    TRABZON °C, 26°C
                    Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        AĞRI °C, 24°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        ERZURUM °C, 22°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        MALATYA °C, 29°C
                        Az bulutlu ve açık

                        VAN °C, 25°C
                        Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                        DİYARBAKIR °C, 34°C
                        Az bulutlu ve açık

                        GAZİANTEP °C, 35°C
                        Az bulutlu ve açık

                        MARDİN °C, 30°C
                        Az bulutlu ve açık

                        ŞANLIURFA °C, 35°C
                        Az bulutlu ve açık

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                        Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji 3 şehir için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor
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