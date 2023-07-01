Muğla'da iğrenç olay |14 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme o sapığa cezasını verdi

Milas'ta oturan annesi Sevgi S. (41) ile babası Doğan A.'nın (44) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Fethiye ilçesindeki yurtta kalan Y.S.A., 2020 Ağustos ayında intihara kalkıştı. Olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi ile kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Burada ekim ayında rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu polise ve anne Sevgi S.'ye bildirdi. Sevgi S., kızından, Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafede çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İNDİRİMSİZ 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Şikayet sonrası gözaltına alınan Selçuk Çatalcam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapisle yargılanması talep edildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada; Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında kız çocuğunun bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz 24 yıl hapse çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi. Tarafların itirazıyla dosya, istinaf mahkemesine taşındı.
SAZLIK ALANA GÖTÜRMÜŞ
Dosyayı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, geçen yıl temmuz ayında yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını bozdu. 20'nci Ceza Dairesi, Selçuk Çatalcam'ın 'oturalım' bahanesiyle Y.S.A.'yı sazlık bölgeye götürmesi ile mağdurun hürriyetini kısıtladığını ve sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun sabit olduğunu belirtti. Kararda ayrıca 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının birlikte değerlendirilip, karar verilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanık, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan bir kez daha 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Eylemin çocuğa karşı gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza 4 yıla çıkarılırken, suçun cinsel amaçlı işlenmesi sonucu 6 yıl hapis olarak değiştirildi. Çatalcam, toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.