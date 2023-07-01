Muğla'da iğrenç olay |14 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmıştı! Mahkeme o sapığa cezasını verdi

YARGITAY'IN KARARI SONRASI CEZASI KESİNLEŞTİ

Sanık avukatının itirazı sonrası dosya bu kez de Yargıtay'a taşındı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesince kabul edilen olay ve olgularda, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bir isabetsizlik görülmediğinin anlaşıldığına vurgu yaptı. Daire, sanık hakkında 'takdiri indirim' nedenlerinin uygulanması gerektiğine yönelik temyiz istemi yerinde görülmediğine de kanaat getirdi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip, tartışıldığına da kanaat getirdi. Bunun yanı sıra eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından sanık avukatının temyiz istemleri reddedildi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, Çatalcam'a verilen 30 yıl hapis cezasını onadı.