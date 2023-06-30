Zonguldak'ta eski sevgili dehşeti: Çıplak fotoğraflarını ailesine gönderip bıçakladı! Mahkemede ağlayarak verdiği ifade pes dedirtti

Olay, 2022 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Sevgili olan E.T.K. ile Batuhan Nasuhoğlu ayrıldı. İddiaya göre ayrılığı kaldıramayan Nasuhoğlu, eski sevgilisinin anne, dayı, dede ve anneannesine, E.T.K.'nin çıplak fotoğraflarını göndererek, tehdit mesajları yazdı.
Nasuhoğlu, mesajlarda artık gözünün döndüğünü ve aldatıldığını iddia etti. Daha sonra şehirden gideceği için E.T.K. ile son kez görüşmeyi talep eden Nasuhoğlu, Çaycuma ilçesinde buluştuktan sonra eski sevgilisiyle barışmak istedi. E.T.K., barışmak istemeyince Batuhan Nasuhoğlu, sırt çantasından çıkardığı bıçak ile genç kıza arkasından koşarak saldırdı. Bıçağı önce E.T.K.'nin boynuna dayayıp ardından bedenine darbeler savuran Nasuhoğlu, genç kızın çığlıklarını duyan çevredekilerin müdahale etmesiyle koşarak uzaklaştı.
KEMİK KIRIKLARI OLUŞTU
Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen E.T.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boynunda kesi izi, kolunda sağ göğüs altında, karnında ve kasıklarından 4 kez bıçaklanan genç kızın vücudunda kemik kırıkları da meydana geldi. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı. Genç kız, hastanede bir süre tedavisinin ardından taburcu oldu. Nasuhoğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve özel hayatın gizliliğini ifşa suretiyle ihlal etme' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Batuhan Nasuhoğlu, yaralanan E.T.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. E.T.K.'nin uygunsuz fotoğraflarının gönderildiği dayısı N.K. tanık olarak dinlendi.
Kendisine yeğeni hakkında hakaret içeren mesajlarla birlikte 13 tane fotoğraf geldiğini söyleyen N.K., "Çocuğu tanımıyordum zaten. Bıçaklamadan önce. Yeğenimin uygunsuz fotoğraflarını attı. Çıplak görüntülerini attı. Kim olduğunu sorduğumda 'Benim kim olduğum önemli değil' dedi. Aradım açmadı. 13 tane müstehcen fotoğraf geldi. Görünce şaşırdım" dedi.