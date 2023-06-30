Zonguldak'ta eski sevgili dehşeti: Çıplak fotoğraflarını ailesine gönderip bıçakladı! Mahkemede ağlayarak verdiği ifade pes dedirtti

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Söz verilen sanık, "Benim okulum var, askerliğim var. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı da, "Tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Çaycuma'ya gidişlerinde mağdurun talebi olduğu, birlikte gezdikleri ve o an sevgili oldukları bellidir. O an müvekkilimin öldürme kastı olmadığı açıktır. Suç vasfının değişme ihtimali de göz önüne alınarak müvekkilin tahliyesini talep ederiz" diye konuştu.

MAHKEMEDE AĞLADI

Bu sırada izleyici kısmında oturan dayı N.K. sanık avukatına hitaben, "Aynı olaylar inşallah senin çocuklarının da başına gelir" dedi. E.T.K. ise gerginliğin yükselmesiyle birlikte salonda ağlamaya başladı. Mahkeme heyeti, E.T.K.'nin yaralarıyla ilgili kati rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, yaraların ayrı ayrı ve bütünüyle öldürücü nitelikle olup olmadığının değerlendirilmesini istedi. Uzman raporuna göre birden fazla ve çeşitli şekilde yaralanma olması sebebiyle ve henüz kati rapor alınmadığı için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.