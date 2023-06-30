CHP'li belediyeden bir skandal daha! Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak halkın olanı halka parayla sattı

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daha depremzedelere karşı sergilediği tavır nedeniyle gündemden düşmemişken yeni bir skandalla anılmaya başlandı.
Gezi protestolarında genel başkanına yakın görünmek için her yerde çevrenci görünmeye çalışan Albayrak, göreve gelir gelmez Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi 600 yıllık çınarı kestirmiş ardından Muratlı İnanlı Çeşmesi mesire alanındaki taze fidanlar da dahil olmak üzere sayısız ağacı keserek çocuk parkı ve içkili lokanta yapmıştı.
Belediye bünyesinde çalıştıramadığı lokantayı işletemeyince defalarca kiraya vermiş fakat yüksek kira bedeli nedeniyle ihaleyi alanlar hep bırakmıştı.
MESİRE ALANINI KİRAYA VERDİ
Lokantayı kiraya vereyemen CHP'li başkan çareyi, halkın yüzlerce yıldır kullandığı mesire alanını da lokantayla birlikte ihaleye katmakta buldu.