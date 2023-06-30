CHP'li belediyeden bir skandal daha! Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak halkın olanı halka parayla sattı

İşletme ihalesini alan Çeşme Park lokanta sahibi Mithat Bey," Ben buraya yıllık 183 bin lira para verdim. Düzenleme için milyonlarca lira harcadım. 26 dönüm alan bana aittir. Muratlı belediyesi dahi bu alanda bir organizasyon yapsa, belediyeden dahi faturasını keser, parasını alırım. Bu benim yasal hakkım" dedi..

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye, halkın mesire alanını Büyükşehir belediyesi kiraya verdiği için kendisinden dahi para alınacağı özellikle hıdrellez pikniğinden dahi belediyeden para tahsil edileceği söylendiğinde, "Biz de orada yapmayız, halk aşağı parasız alanda yapsınlar" dedi.