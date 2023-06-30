Trabzon'da şok olay! Taksi yayla yolunda terk edilmiş, sürücü ise 10 kilometre mesafede ölü bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksici Hüseyin Aslan (50) kanlar içinde bulundu.
TAKSİNİN CAMLARI KIRILMIŞ
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İlçenin Oylum Mahallesi'nde 61 SY 053 plakalı taksi yolda camları kırılmış, koltukları kanlı, terk edilmiş halde görüldü.
İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a ait olduğunu belirlendi.
10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Aracın dışında bıçak tespit edilirken, sürücü Aslan'ın 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu.
Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.