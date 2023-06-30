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    • Yaşam
    • 30.06.2023 12:32
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    • 30.06.2023 12:32
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    İstanbul’da sapık komşu skandalı! Cama çıkıp cinsel organıyla oynayarak kendisine...

    İstanbul'da Tolga Ç., ve Arzu Ç., evlerinin karşısında oturan komşularının evde çıplak gezdiğini fark etti.  Perde açık vaziyette cama çıkarak cinsel organıyla oynayarak sapıkça hareketlerde bulunan Mesut E.'ye yapılan uyarılar fayda etmedi… Camlarına siyah film taktıran Arzu Ç., sapık komşusunun o hareketinden sonra savcılığa gitti. Arzu Ç., savcılığa verdiği ifadesinde karşı dairedeki komşusunun cinsel organıyla oynayarak kendisine...

    takvim.com.tr
    Sapık komşu skandalı!

    İstanbul'da evli çift karşı dairelerinde oturan komşularının evin içerisinde perde açık vaziyette hayasızca hareketlerde bulunmasından rahatsız oldu.

    Olay 20 Aralık günü Fatih ilçesinde meydana geldi. Tolga Ç., ve Arzu Ç., evlerinin karşısında bulunan dairede oturan komşularının evin içerisinde çıplak gezerek hatta perde açık vaziyette cama çıkarak sapıkça hareketlerde bulunduğunu fark etti.

    KOMŞUSUNA CAMDAN TACİZ
    Durumu önce fark eden Arzu Ç., 53 yaşındaki Mesut E'nin hareketlerinden rahatsız oldu ancak kavga çıkmaması için eşine söylemedi.

    Kendince önlemler alan genç kadın perdesini sürekli kapalı tutup, camlarına siyah film taktırdı. Ancak buna rağmen Mesut E., sapıkça hareketlerine devam edince genç kadın durumdan eşini bilgilendirdi.

        SAPIK KOMŞU GÖZALTINA ALINDI
        Karşı daireye bakan Tolga Ç., komşusunu uyarmasına rağmen hayasızca hareketlerine devam etti.

        Emniyet güçlerini arayan genç çift sapık komşularını şikâyet etti. Gözaltına alınarak karakola götürülen Mesut E., evde tek başına yaşadığını ve iddia edildiği gibi sapıkça hareketlerde bulunmadığını söyledi.

        Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        CİNSEL ORGANIYLA OYNAYARAK...
        Savcılıkta ifade veren Arzu Ç., 2013 yılından beridir aynı ikamette oturduğunu, karşı dairedeki komşusunun cinsel organıyla oynayarak kendisine baktığını söyledi.

        Durumdan eşini bilgilendirmesi üzerine komşusunu uyardığını polisi çağırdıklarını ve şikâyetçi olduklarını söyledi.

        1 YIL HAPSİ İSTENİYOR
        Savcılık yürütülen soruşturma sonunda sapık komşu hakkında 'Hayasızca Hareketlerde Bulunmak' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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        Haberler Yaşam İstanbul’da sapık komşu skandalı! Cama çıkıp cinsel organıyla oynayarak kendisine...
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