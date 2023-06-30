İstanbul’da sapık komşu skandalı! Cama çıkıp cinsel organıyla oynayarak kendisine...

KOMŞUSUNA CAMDAN TACİZ

Durumu önce fark eden Arzu Ç., 53 yaşındaki Mesut E'nin hareketlerinden rahatsız oldu ancak kavga çıkmaması için eşine söylemedi.

Kendince önlemler alan genç kadın perdesini sürekli kapalı tutup, camlarına siyah film taktırdı. Ancak buna rağmen Mesut E., sapıkça hareketlerine devam edince genç kadın durumdan eşini bilgilendirdi.