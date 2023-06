'Leyla'k aşkına! Yaralanan leyleği eşi yalnız bırakmadı...

49 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 49 milyon 246 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 73'er, 4 bilenler bin 65'er, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



BABA OPERASYON

Kütahya'da vicdansız bir baba Süleyman Ö.'nün, iki çocuğunu Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda dilendirdiği ihbarı alındı. Çocuk şube ekipleri, bölgeye gitti. o masum çocukları kurtarmak isteyen polis, bir anda babanın bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra elindeki bıçakla kendisini yaralayan Süleyman Ö., ilk müdahalesi polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Süleyman Ö., "Pişmanım. Hata ettim, beni bırakırsanız bir daha yapmam" dedi.



KİRACIYA ŞOK!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ev sahibi, kirasını peşin veren Üsamettin Uzun'un, evden çıkmasını istedi. Daireye gelen ev sahibi akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi. Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ekiplerine aradı. Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı. Mahsur kalan aile, ev sahibinden şikayetçi oldu.



BARIŞMAYINCA OLANLAR OLDU

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, şiddet gördüğü için evi terk eden eşinin dedesi ve kuzenini otomobiliyle ezerek öldüren İbrahim Çam (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çam, emniyetteki ilk ifadesinde, "Bir süredir aile fertleriyle aramızda anlaşmazlık vardı. O gün eşimin eve geri dönmesini istediğim için gitmiştim. Daha sonra tartışma başlayınca kendimi kaybettim. Öldürme planı asla yapmadım, bir anda oldu" dedi.



SAVAŞTAN KAÇTI NEHİRDE BOĞULDU

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, epilepsi hastası Suriye uyruklu çoban Eshet El Hemellas (26), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hemellas'ın sudan çıkarılan cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cinayet ihtimaline ilişkin olayla ilgili soruşturma sürüyor.



SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tokat'ta aralarında husumet bulunan M.K.E. isimli şahıs özel bir şehirlerarası otobüs firmasında çalışan D.Ş. (32) isimli şahsı arkasından bıçakladı. D.Ş. ardından M.K.E isimli şahsa av tüfeğiyle ateş etti. İlk müdahalenin ardından D.Ş. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.Ş' nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.E.'nin kullandığı aracı bulurken soruşturmayı genişletti.



SÜPER YETENEK KAZA KURBANI

Kurban Bayramı dolayısıyla önceki gün memleketi Kastamonu'ya giden Eymir Spor Kulübü'nün genç voleybolcusu Miray Karasu'nun bulunduğu otomobil, başka bir araçla çarptı. Kazada 17 yaşındaki başarılı sporcu, hayatını kaybetti aracı kullanan babası Şükrü Karasu yaralandı. Eymir Spor Kulübü Başantrenörü Güven Cılız, Miray'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Hala şok içindeyim. İnanamıyorum. Çok yetenekli, iyi yürekli bir sporcumuzu kaybettik" dedi. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yayımlanan başsağlığı mesajında, "Miray Karasu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. Genç yaşında hayatını kaybeden sporcunun cenazesi dün Ankara'da öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

UMUDA YOLCULUK

Konya'da yaşayan Serkan- Meryem Nilüfer çiftinin kızları Eslem, SMA'ya yakalandı. Tedavisi yurt dışındaydı. Yardım kampanyası başlatıldı. 10 ayda yaklaşık 2 milyon Euro toplandı. Ve küçük kız tedavi için Almanya'ya doğru yola çıktı. Eslem'in zolgensma ilacını aldığını belirten aile, "Rabbimiz'e şükürler olsun ilacımıza kavuştuk. Çifte bayram yaşadık" açıklamasını yaptı. (TOLGA YANIK)

YÜZEN ŞEHİR SEFERE HAZIR

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas, Finlandiya'nın Turku kentinde ilk deniz denemelerini tamamladı. İlk kez okyanusa açıldı. Titanik'ten 5 kat daha büyük, 5 bin 610 yolcu ve 2 bin 350 mürettebat kapasiteli gemide, 450'den fazla uzman dört gün boyunca ana makineler, pruvası ve pervaneleri üzerinde ön testler yaptı. Gürültü ve titreşim seviyelerini kontrol edip kayda aldı. RÜYA GİBİ 7 GÜN

Yaklaşık 365 metre uzunluğundaki Icon of the Seas, Ocak 2024'te Güney Florida'dan yola çıkacak. Misafirler, 7 gün sürecek yolculuklarına Miami'den başlayacak...



ÖLÜM ATEŞİ

Fransa'da trafik polisi, "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki Nael M. adlı genci takibe aldı. Birkaç kilometre sonra yakaladı. Aracında otururken kafasına sıktı. Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı. Olayın ardından, Nanterre bölgesinde vatandaşlar sokaklara çıktı. Protestocular etrafı yakıp yıktı. Polis çaresiz kaldı. İtfaiye yanan araçları söndürmekte zorlandı. Olaylar nedeniyle 130 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "açıklanamaz" ve "mazeret kabul etmez" olarak nitelendirdiği bu olayın "tüm ulusu üzdüğünü" açıkladı

SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Protestolar Lille, Rennes ve Clamart kentlerine de yayıldı. Clamart'ta 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

YEŞİLGÖZ SKANDALI

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Türk kökenli Dilan Yeşilgöz, skandal bir genelge yayınladı. Polis memurlarının dini sembol kullanmasını yasaklama kararına sığındı. Bu bahaneyle başörtüsünü de yasakladı. Yeşilgöz, 2018'de 4 Türk kökenli milletvekili ile birlikte sözde Ermeni soykırımını tanıyan karara imza atmıştı...