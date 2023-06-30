Kurbanlık vekaleti verenler dana yerine sosis teslim aldı! Tonlarca et imha edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.
Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı. Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.
Tansiyonun yükseldiği anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.