Kurbanlık vekaleti verenler dana yerine sosis teslim aldı! Tonlarca et imha edildi





Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar" diye konuştu.