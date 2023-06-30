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    • Yaşam
    • 30.06.2023 15:16
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    • 30.06.2023 15:16
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    Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi

    Kırıkkale'de düşen toplarının peşinden Kızılırmak Nehri'ne giren 3 çocuk gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Irak uyruklu 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

    takvim.com.tr
    Toplarının peşinden ölüme gittiler!

    Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'ne düşen toplarını almak için suya girince boğulan Irak uyruklu 3 çocuk, son yolculuklarına uğurlandı.

    GÖZDEN KAYBOLDULAR
    Dün öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki piknik alanında oynayan Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hamadi Mohammed Hamad (16) ve Omar Mohammed (15), Kızılırmak'a düşen toplarını almak için suya girdi.

    Bir süre sonra gözden kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

    TOPRAĞA VERİLDİLER
    Çocukların cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kırıkkale Şehit Cengiz Topel Merkez Camisi'ne getirildi. Törene çocukların aileleri ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve birçok kişi katıldı.
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