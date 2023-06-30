Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİLER

Çocukların cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kırıkkale Şehit Cengiz Topel Merkez Camisi'ne getirildi. Törene çocukların aileleri ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve birçok kişi katıldı.