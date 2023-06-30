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    • Yaşam
    • 30.06.2023 13:33
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    • 30.06.2023 13:33
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    Erzincan'da feci kaza! Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü 3 ağır yaralı

    Erzincan'da otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ali Rahimi, “Rampaya yukarı çıkıyordum. Bir baktım arkadan ses geldi. Camdan baktım otomobil dorsenin altına girmiş” dedi. Olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırılarak tahkikat başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Otomobil duran TIR’ın altına girdi: 2 ölü 3 ağır yaralı

    Kaza, saat 08. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi.

    KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER
    Alınan bilgiye göre, Tevfik Arslan idaresindeki 06 BIY 567 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İran uyruklu Ali Rahimi'nin kullandığı 27 AA 129 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki Ehas Arslan ile Latif Altıntaş kaza mahallinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Tevfik Arslan, Gökmen Altıntaş ve Naime Altıntaş ağır yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

        "OTOMOBİL DORSENİN ALTINA GİRMİŞ"
        Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ali Rahimi, "Rampaya yukarı çıkıyordum. Bir baktım arkadan ses geldi. Camdan baktım otomobil dorsenin altına girmiş" dedi.

        Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcının olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırılarak tahkikat başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Erzincan'da feci kaza! Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü 3 ağır yaralı
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