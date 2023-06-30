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    • Yaşam
    • 30.06.2023 15:48
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    • 30.06.2023 15:48
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    İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Küçükçekmece'de ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir

    İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir şahısın elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülenmesinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, sınır dışı edildiklerini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Samuray kılıcıyla sokakta gezen şahıslar sınır dışı edildi

    Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemleri sonuç veriyor.

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, önceki akşam yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilmesiyle polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı.

    SAMURAY KILICIYLA SALDIRI
    Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta 'samuray kılıcı' ile görüntülendi. Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.

    "YABANCILAR TESPİT EDİLEREK SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR"
    Yapılan incelemelerin ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den bir yeni açıklama geldi.Gül sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 2 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiğini ifade ederek şöyle dedi: Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir.İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir.

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    Haberler Yaşam İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Küçükçekmece'de ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir
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