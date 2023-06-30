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    • Yaşam
    • 30.06.2023 09:05
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    • 30.06.2023 09:26
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    HAVA DURUMU | Bayram tatilinden dönecekler dikkat! Meteoroloji il il uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İşte il il gün gün hava durumu...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bayram tatilinden dönecekler dikkat! Meteoroloji il il uyardı

    Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ORTA VE DOĞU KARADENİZ'E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        Giresun Valiliği, vatandaşları sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamda "Meteorolojiye göre bu gece (30.06.2023 - saat 03.00'dan itibaren) ve yarın (30.06.2023 - saat 21.00'e kadar) Giresun'da özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel,su baskını, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunuz." ifadeleri yer aldı.

            DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

            Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
            MARMARA
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

            EDİRNE °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İSTANBUL °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

                KOCAELİ °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                TEKİRDAĞ °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu

                EGE
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

                A.KARAHİSAR °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DENİZLİ °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu

                İZMİR °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MUĞLA °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu

                AKDENİZ
                Kıyı kesimlerin az bulutlu ver açık, iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

                    ADANA °C, 32°C
                    Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ANTALYA °C, 34°C
                    Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve doğusunun Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ISPARTA °C, 30°C
                    Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MERSİN °C, 32°C
                    Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı bulutlu, doğusunun öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ANKARA °C, 27°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ESKİŞEHİR °C, 28°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    KAYSERİ °C, 27°C
                    Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KONYA °C, 29°C
                        Parçalı bulutlu

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

                        BOLU °C, 25°C
                        Parçalı bulutlu

                        KASTAMONU °C, 25°C
                        Parçalı bulutlu

                        SİNOP °C, 26°C
                        Parçalı bulutlu

                        ZONGULDAK °C, 24°C
                        Parçalı bulutlu

                        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Çorum, Tokat, Amasya, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                        RİZE °C, 25°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel çok kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer şiddetli

                            SAMSUN °C, 26°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli

                            TOKAT °C, 24°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

                            TRABZON °C, 24°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

                            DOĞU ANADOLU
                            Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                            AĞRI °C, 28°C
                            Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

                            ERZURUM °C, 25°C
                            Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

                                MALATYA °C, 32°C
                                Parçalı bulutlu

                                VAN °C, 27°C
                                Parçalı bulutlu

                                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

                                DİYARBAKIR °C, 38°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                GAZİANTEP °C, 35°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                MARDİN °C, 35°C
                                Az bulutlu

                                ŞANLIURFA °C, 38°C
                                Az bulutlu

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                                Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bayram tatilinden dönecekler dikkat! Meteoroloji il il uyardı
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