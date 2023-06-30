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    • Yaşam
    • 30.06.2023 10:17
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    • 30.06.2023 11:00
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    Bursa’da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerlerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

    Korku dolu anlar: Alev topuna döndü

    Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otobanı Karacabey mevkiinde seyir halinde olan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili yolun kenarına çektiği anda ise motor kısmından alevler yükselmeye başladı. sürücü ve diğer araçlardan gelen vatandaşlar, alevleri söndürmek istese de etkili olamadı.

    Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

    İhbar üzerine olay yerlerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Bursa’da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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