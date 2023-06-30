Çocuk hacılar, kutsal toprakları anlattı: Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.

ŞEYTAN TAŞLAMAK KOLAYDI, YÜRÜMESİ ZORDU

Muhammed Bera Çekli (9): Hacı oldum. Şeytan taşlamak kolaydı onun yürümesi o kadar zordu ki yürüdüm yürüdüm çok yoruldum. Çok yorucuydu uykum gelmişti, ayağım tutmuyordu ama dayandım. Hacı oldum. Hacı olmak çok güzel bir şey. Ülkemize döndüğümde Hac'da yaşadığım anıları anlatacağım. Çok uzun olur bir gün bile yetmez.