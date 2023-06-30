Çocuk hacılar, kutsal toprakları anlattı: Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.

Arafat, Müzdelife, Cemerat, Mina ve Hira Mağarası, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Çocuk hacılar, şeytan taşlamaya giderken yorulduklarını ancak anne ve babalarının kendilerine cesaret verdiğini söylediler.
Ravza Nur Çekli (9): Arafat'a çıktım, Cemerat'a yürüdüm. Yürüyünce insan yoruluyor ama içinde çok güzel his oluyor. Sanki biraz zorluk var ama en sonunda güzel his olacak duygusunu yaşıyorsunuz. Çok beklerseniz güzel şey olur ya öyle bir şey.
O an çok güzeldi çok yorulmuştum uykum gelmişti yine de Cemerata çıktım ve şeytanı taşladım. Başardığım için çok mutluydum. Bilmediğiniz bir şeyi yapmanız sizi meraklandırıyor ve heyecanlandırıyor. Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.