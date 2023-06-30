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    • Yaşam
    • 30.06.2023 09:29
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    • 30.06.2023 09:40
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    Çocuk hacılar, kutsal toprakları anlattı: Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 3-12 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte kutsal topraklara getirdi. Çocuk hacılar; 15 kilometre yürüdü, şeytan taşladı ve şükür kurbanının kesilmesine şahit oldu, Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleşti. Çocuk hacı Muhammed Bera Çekli (9), "Hacı oldum. Şeytan taşlamak kolaydı onun yürümesi o kadar zordu ki yürüdüm yürüdüm çok yoruldum. Çok yorucuydu uykum gelmişti, ayağım tutmuyordu ama dayandım. Hacı oldum. Hacı olmak çok güzel bir şey. dedi."

    takvim.com.tr
    Çocuk hacılar kutsal toprakları anlattı

    Arafat, Müzdelife, Cemerat, Mina ve Hira Mağarası, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Çocuk hacılar, şeytan taşlamaya giderken yorulduklarını ancak anne ve babalarının kendilerine cesaret verdiğini söylediler.

    Ravza Nur Çekli (9): Arafat'a çıktım, Cemerat'a yürüdüm. Yürüyünce insan yoruluyor ama içinde çok güzel his oluyor. Sanki biraz zorluk var ama en sonunda güzel his olacak duygusunu yaşıyorsunuz. Çok beklerseniz güzel şey olur ya öyle bir şey.

    O an çok güzeldi çok yorulmuştum uykum gelmişti yine de Cemerata çıktım ve şeytanı taşladım. Başardığım için çok mutluydum. Bilmediğiniz bir şeyi yapmanız sizi meraklandırıyor ve heyecanlandırıyor. Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.

        ŞEYTAN TAŞLAMAK KOLAYDI, YÜRÜMESİ ZORDU
        Muhammed Bera Çekli (9): Hacı oldum. Şeytan taşlamak kolaydı onun yürümesi o kadar zordu ki yürüdüm yürüdüm çok yoruldum. Çok yorucuydu uykum gelmişti, ayağım tutmuyordu ama dayandım. Hacı oldum. Hacı olmak çok güzel bir şey. Ülkemize döndüğümde Hac'da yaşadığım anıları anlatacağım. Çok uzun olur bir gün bile yetmez.

        5-6 gün yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlatacağım. Anılarım saymakla bitmez. Tavaf ve say yapmak, namaz kılmak güzeldi. Kabe'yi ilk gördüğümde çok büyük geldi. Peygamber Efendimizin ihram girdiğini öğrendim. Ben de ihram girdim.

        İSMİMİZİN BAŞINA HACI GELECEK
        Mehmet Kubilay Begen (10): "Hacı olmak çok güzel duygu. İsmimizin başına hacı gelecek. Arafat'a çıktım, Cemarat'a yürüdüm. Çok yoruldum ama şeytana taş attım."

            Asel Hüma Begen (5.5): "Hacı oldum. Kabe'yi gördüm. Hacda yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlatacağım. Yaşı büyüklerin yürümesi bize cesaret verdi."

            HEP BİRLİKTE SAATLERCE YÜRÜDÜK
            Ömer Eymen Aslan (10): "Hacca gelmekten çok mutluyum. Benim fotoğrafımı gören akrabalarım kendilerinin de çocuklarıyla Hacca gelmek istediklerini söyledi. İnşaallah akrabalarım da gelebilirler.

            Dedem, kardeşim, annem, babam, dayım ve anneannem de Hacca geldi. Şeytana çok sert taş atmak istiyordum. Mina'ya geldiğimde şeytana çok sert taş attım. Arafat'ta çok mücadele verdik. Uyuyamadım. Yaşlı amcalarla beraber saatlerce Mina'ya yürüdüm."

                ZAHMETSİZ RAHMET OLMUYOR
                Baba Mustafa Mümin Deniz (53): "Daha önce de çocuklarla berber geliyorduk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kreş kafilesi de bonus oldu. Çok da iyi oldu. Arafat'ta çok meşakkatli günün ardından Hac farizalarını yerine getirdik. Biraz meşakkatli oldu ama zahmetsiz rahmet olmuyor."

                Ahmet Furkan Deniz (12): Hacı olmak güzel duygu mutlu oluyorsunuz. Kabe'yi gördüğümde çok heyecanlandım.

                Zeynep Esma Deniz (8): Kabe çok güzeldi. Şeytan taşladım. Mina'ya şeytan taşlamaya giderken hiç yorulmadım."

                Ahmet Furkan Deniz (12): Hacı olmak güzel duygu mutlu oluyorsunuz. Kabe'yi gördüğümde çok heyecanlandım.

                Diyanet İşleri Başkanlığı 24 çocuğu kutsal topraklara getirdi: Çocuklar sabah kreşte akşam ise tavaftalar

                Zeynep Esma Deniz (8): Kabe çok güzeldi. Şeytan taşladım. Mina'ya şeytan taşlamaya giderken hiç yorulmadım."

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                Haberler Yaşam Çocuk hacılar, kutsal toprakları anlattı: Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.
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