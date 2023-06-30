Türk Hacıların dönüş yolculuğu başladı





Eski insanların 'hac vazifesi bitince Mekke-i Mükerreme şehrini terk etmeli' düsturunca (Harem sınırlarında düşünülen kötülüklerde günah olarak yazılıyor) dönüş programı belli olanlar şehirden ayrılıyor. Öncelikle özel araçları ile ve karayolu ile gelenler geri dönüşe geçiyor. Cidde'den hava ve deniz yolu ile memleketlerine dönüş programı olanlar da şehirden transfer araçları ile programlı bir şekilde ayrılıyor. Birçok hacı da Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye hareket ediyor. Bayramın dördüncü günü Mekke şehrindeki 3.5 milyon hacının yarısının şehri terk etmiş olacağı tahmin ediliyor. Böylece 3 gündür kilitlenen trafik ve hizmet akışının, normale dönmesi bekleniyor.

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