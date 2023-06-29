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    • Yaşam
    • 30.06.2023 05:34
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    • 30.06.2023 05:34
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    Diyarbakır'da otomobil, çarptığı hafif ticari araç ile alışveriş merkezine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

    Diyarbakır'da gece saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobil önündeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu kaldırıma çıkan her iki araç yol kenarındaki alışveriş merkezine girdi. Kazada kaldırımda bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 yaya ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

    DHA
    Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü 7 yaralı

    Diyarbakır'da aynı istikamette seyir halinde olan otomobil, kavşakta önündeki hafif ticari araca çarptıktan sonra her iki araç da kaldırıma çıkarak yol kenarındaki alışveriş merkezine girdi. Kazada kaldırımda bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 yaya ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.



    Kaza, saat 00.20 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Abdülkadir Kadir Aksu yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı lüks otomobil, Fırat Bulvarı kavşağında önünde seyir halinde olan O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca çarparak sürükledi.



    Savrulan iki araç kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptıktan sonra alışveriş merkezinin kapalı olan kepenklerini kırarak içeriye girdi.



        Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı B.Y. ile Aydın Gündoğar'a müdahale etti.



        Durumu ağır olan Gündoğar ile B.Y., ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.



        6 yaralı ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan duruma ağır olan yaya Aydın Gündoğar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 7 yaralının ise tedavileri sürüyor.



            KAVŞAK TRAFİĞE KAPATILDI
            Kaza yerine gelen polis ekipleri ise bölgede yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Kavşağı trafiğe kapatan ekipler, araçları alternatif güzergaha yönlendirdi, alışveriş merkezinin çevresine ise güvenlik şeridi çekildi.



            Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan iki otomobil ve hafif ticari araç çekici yardımıyla alışveriş merkezinden çıkarıldı. Kavşakta trafik akışı ise yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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