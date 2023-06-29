Diyarbakır'da otomobil, çarptığı hafif ticari araç ile alışveriş merkezine girdi: 1 ölü, 7 yaralı





Durumu ağır olan Gündoğar ile B.Y., ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.