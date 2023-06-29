Meteoroloji'den 29 Haziran Perşembe günü son hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Bartın, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınladı. 29 Haziran Perşembe günü bu illerde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği kaydedildi.
29 Haziran'da İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji, "Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında buludu.
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.