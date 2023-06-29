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    • Yaşam
    • 29.06.2023 09:17
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    • 29.06.2023 09:24
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    Meteoroloji'den 29 Haziran Perşembe günü son hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

    29 Haziran Perşembe son hava durumu raporu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Edirne dahil 8 il için sarı kodlu hava durumu uyarısında bulundu. 29 Haziran Perşembe günü için Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışların görülebileceğini belirten Meteoroloji, vatandaşları ani sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte son hava durumu raporunun detayları...

    takvim.com.tr
    29 Haziran Perşembe günü son hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Bartın, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınladı. 29 Haziran Perşembe günü bu illerde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği kaydedildi.

    29 Haziran'da İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji, "Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında buludu.

    Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        29 HAZİRAN PERŞEMBE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TEKİRDAĞ °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 32°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MERSİN °C, 30°C

            Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 30°C

            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 29°C

            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KAYSERİ °C, 30°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 32°C

            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 35°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 27°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 26°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            RİZE °C, 26°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 26°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TOKAT °C, 30°C

                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                TRABZON °C, 25°C

                Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AĞRI °C, 29°C

                Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ERZURUM °C, 26°C

                Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 34°C

                Parçalı ve az bulutlu

                VAN °C, 28°C

                Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 39°C

                Az bulutlu ve açık

                    GAZİANTEP °C, 36°C

                    Az bulutlu ve açık

                    MARDİN °C, 36°C

                    Az bulutlu ve açık

                    ŞANLIURFA °C, 39°C

                    Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Yaşam Meteoroloji'den 29 Haziran Perşembe günü son hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
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