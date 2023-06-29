Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.06.2023 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2023 10:53
    ABONE OL

    İstanbul’da taksici tacizi kamerada! Balili kadına sarkıntılık yapan şoför: Paranın önemi yok dedi…

    Bali uyruklu Ayu Girianjani (27),  Şişli'de bindiği taksinin taksimetresinin açık olmadığını farketti. Durumu söylemesi üzerine taksi şoförü tarafından "para önemli değil" denilerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğradı. O anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yaşanan olayla ilgili konuşan güzellik uzmanı Ayu Girianjani, "Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Bu durum benim için hiç normal değil" dedi.

    takvim.com.tr
    İHA
    Taksici tacizi kamerada: Para önemli değil

    İstanbul Fatih Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye'de yaşayan ve Endonezya'nın Bali Adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli'den taksiye binmişti.

    Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sordu Soruya karşılık olarak taksici şahıs da kadına laf atmaya başladı.

    "PARA ÖNEMLİ DEĞİL"
    Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, "para önemli değil" diyerek de sözlü tacizde bulundu.

        Eminönü'nde taksiden Girianjani, 100 lira ödeme yaptı. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Girianjani, olayla ilgili ise şikayette bulunmadı.

        "BU DURUM BENİM İÇİN HİÇ NORMAL DEĞİL"
        Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, "Ben o gün taksiye bindim. Şişli'den Eminönü'ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi.

        Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Titan denizaltısında ceset kalıntıları tespit edildi!
        Haberler Yaşam İstanbul’da taksici tacizi kamerada! Balili kadına sarkıntılık yapan şoför: Paranın önemi yok dedi…
            loading
            SON DAKİKA