İstanbul’da taksici tacizi kamerada! Balili kadına sarkıntılık yapan şoför: Paranın önemi yok dedi…

İstanbul Fatih Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye'de yaşayan ve Endonezya'nın Bali Adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli'den taksiye binmişti.
Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sordu Soruya karşılık olarak taksici şahıs da kadına laf atmaya başladı.
"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"
Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, "para önemli değil" diyerek de sözlü tacizde bulundu.