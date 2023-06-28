Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı

Beykoz'da gecekonduda yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.
ELEKTRİK PANOSUNDA BAŞLADI
Saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Gönderce çıkmazında bir gecekonduda, elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra polis ekipleri, gecekonduda inceleme yaptı.