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    • Yaşam
    • 29.06.2023 06:18
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    • 29.06.2023 06:18
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    Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı

    Beykoz’da tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Beykoz’da gecekondu alev alev yandı

    Beykoz'da gecekonduda yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

    ELEKTRİK PANOSUNDA BAŞLADI
    Saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Gönderce çıkmazında bir gecekonduda, elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ
    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

    İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra polis ekipleri, gecekonduda inceleme yaptı.

        Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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