Antalya'da cani koca 2 çocuk annesi eşini 24 yerinden bıçakladı! Yaşanan vahşeti abi anlattı: Kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı

Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde 25 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde yaşandı. Eşinin boşanma isteğine karşı köprülere, çatılara çıkan ve televizyon programına katılan şahıs eşini 24 yerinden bıçakladı.
İddiaya göre, Muammer Özen, olay günü, eşi ile yaşadığı huzursuzluk nedeniyle uzaklaştırma cezası aldığı eve geldi. Binada eşinin oturduğu daireye ait elektrik ve su akımını kapattığı ileri sürülen Özen, ardından beklemeye başladı. Suların ve elektriğin kapatıldığını fark eden Serpil Özen, oğluyla birlikte aşağıya inerek vanayı ve şalteri kontrol etti.
ZORLA İÇERİYE KAPATILDI
Açtıktan sonra oğlunu aşağıda bırakarak kontrol için tekrar evine çıktı. Bu esnada kapıda bekleyen eşi Muammer Özen tarafından zorla içeriye kapatıldı. Annesini telefon ile arayan oğlu ise cevap alamayınca eve çıktı. İçeriden gelen sesleri duyunca komşularında bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi. Annesinin babası tarafından bıçaklandığını görünce korkup dayısından yardım istedi.