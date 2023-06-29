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    • Yaşam
    • 29.06.2023 12:06
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    • 29.06.2023 12:09
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    Antalya'da cani koca 2 çocuk annesi eşini 24 yerinden bıçakladı! Yaşanan vahşeti abi anlattı: Kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı

    Antalya'da vahşet dolu olay yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşi ile birleşmek için çatıya ve köprüye çıkan adam bu sefer karısını 24 yerinden bıçakladı. Eşini dışarı çıkarabilmek için binaya girip dairenin elektrik ve suyunu kesen koca, elektrik ve suyu kontrol etmek için aşağı inen karısını evin girişinde yakalayıp zorla içeri soktu. Aldığı bıçak darbeleri sonucunda kanlar içinde kalan kadının abisi Sinan Akman, "Ben geldiğimde ablam balkondaydı ve kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı

    İHA
    takvim.com.tr
    24 yerinden bıçaklandı: Kanları balkonun giderinden...

    Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde 25 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde yaşandı. Eşinin boşanma isteğine karşı köprülere, çatılara çıkan ve televizyon programına katılan şahıs eşini 24 yerinden bıçakladı.

    İddiaya göre, Muammer Özen, olay günü, eşi ile yaşadığı huzursuzluk nedeniyle uzaklaştırma cezası aldığı eve geldi. Binada eşinin oturduğu daireye ait elektrik ve su akımını kapattığı ileri sürülen Özen, ardından beklemeye başladı. Suların ve elektriğin kapatıldığını fark eden Serpil Özen, oğluyla birlikte aşağıya inerek vanayı ve şalteri kontrol etti.

    ZORLA İÇERİYE KAPATILDI
    Açtıktan sonra oğlunu aşağıda bırakarak kontrol için tekrar evine çıktı. Bu esnada kapıda bekleyen eşi Muammer Özen tarafından zorla içeriye kapatıldı. Annesini telefon ile arayan oğlu ise cevap alamayınca eve çıktı. İçeriden gelen sesleri duyunca komşularında bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi. Annesinin babası tarafından bıçaklandığını görünce korkup dayısından yardım istedi.

        Bu sırada Muammer Özen, olay yerinden ayrılıp kendi evine gitti. Dayı Sinan Akman ise eve geldiğinde ablasını kanlar içinde gördü ve 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 2 çocuk annesi Serpil Özen, yapılan ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye ardından iç kanaması geçirdiği için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özen'in 24 yerinden aldığı bıçak darbesi yüzünden durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        "BENİ ÖLDÜRÜYOR KURTARIN"
        Ablasının yaklaşık iki yıl önce boşanma davası açtığını belirten Sinan Akman, "Bu insanların sorunları 16 yıldır vardı. Evlendikten 1 yıl sonra başladı. Burada defalarca darp edildi, raporları mevcut. 22 ay önce kavga ettiklerinde ablam boşanma davası açtı. Dava açmadan 10 gün önce benim evime kafasını dinlemek için geldi. Eniştem gelip evimi bastı. Ablamı sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştı. Herkes müdahale edince kaçtı. Yaklaşık 8 ay önce çatıya çıktı. Büyük oğlunu çatıya çıkarıp kendini atmaya kalktı. Pazar günü ise büyük yeğenim beni aradı, elektrik ve su yok diye. Asansörde elektrik olduğunu söylediler. Ben de vanalar ile saatleri kontrol etmelerini söyledim. Kardeşim ile büyük yeğenim vanaları kontrol etmek için aşağıya indiler. Vana ve şalterin kapalı olduğunu görünce açmışlar.

        Kardeşim eve çıkıp suyun ve elektriğin gelip gelmediğini kontrol etmeye çıktı. Yeğenim ile o anda telefon ile konuştuğumda yukarıya annesini kontrol etmesini söyledim. Yeğenim annesinden ses gelmeyince o da yukarı çıkıyor. O anda annesinin, 'Beni öldürüyor, kurtarın' diye yardım çığlıklarını duyuyor."

            "KANLARI BALKONUN GİDERİNDEN AKMAYA BAŞLAMIŞTI"
            Vahşetin boyutunu anlatmaya devam eden Sinan Akman, "Kapı arkadan kitli olunca kapıya vurup, 'Baba yapma' diye sesleniyor. Babası da, 'Öldürdükten sonra gelip alırsınız, git buradan' diyor. Yeğenim daha sonra karşı komşuda anahtarın yedeği varmış. Onunla kapıyı açtıktan sonra annesi ve babası mutfaktaymış. Annesi balkona kaçıyor ve babasının annesini bıçakladığını görünce, korkup aşağıya iniyor. Sonra beni arayıp, 'Dayı babam, annemi öldürüyor, gel kurtar' dedi. Ben gelinceye kadar 112'yi aramasını söyledim. Ben geldiğimde ablam balkondaydı ve kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı. Sonra ambulans ile hastaneye götürdük. İç kanaması olduğu için başka hastaneye sevk edildi. Ablamın vücudunda, 21 tane müdahale edilen 3 tane de müdahale edilmeyen bıçak darbesi tespit edildi. Pazar gününden beri hala yoğun bakımda ve hayati riski devam ediyor. Biz bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

            Polis tarafından aynı gün evinde yakalanan Muammer Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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