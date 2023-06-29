Antalya'da cani koca 2 çocuk annesi eşini 24 yerinden bıçakladı! Yaşanan vahşeti abi anlattı: Kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı

"KANLARI BALKONUN GİDERİNDEN AKMAYA BAŞLAMIŞTI"

Vahşetin boyutunu anlatmaya devam eden Sinan Akman, "Kapı arkadan kitli olunca kapıya vurup, 'Baba yapma' diye sesleniyor. Babası da, 'Öldürdükten sonra gelip alırsınız, git buradan' diyor. Yeğenim daha sonra karşı komşuda anahtarın yedeği varmış. Onunla kapıyı açtıktan sonra annesi ve babası mutfaktaymış. Annesi balkona kaçıyor ve babasının annesini bıçakladığını görünce, korkup aşağıya iniyor. Sonra beni arayıp, 'Dayı babam, annemi öldürüyor, gel kurtar' dedi. Ben gelinceye kadar 112'yi aramasını söyledim. Ben geldiğimde ablam balkondaydı ve kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı. Sonra ambulans ile hastaneye götürdük. İç kanaması olduğu için başka hastaneye sevk edildi. Ablamın vücudunda, 21 tane müdahale edilen 3 tane de müdahale edilmeyen bıçak darbesi tespit edildi. Pazar gününden beri hala yoğun bakımda ve hayati riski devam ediyor. Biz bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Polis tarafından aynı gün evinde yakalanan Muammer Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.