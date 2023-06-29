Eskişehir'de kahreden haber! İki motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı hayatını kaybetti





Sürücülerden Ruşen Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ve savcılık incelemesinin ardından Ezgi Nehir Uçarlı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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