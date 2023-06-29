Eskişehir'de kahreden haber! İki motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı hayatını kaybetti

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı (30), aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can'ı (30) sollarken motosikletine çarptı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralanırken, Gökhan Demirkapı'nın kullandığı motosiklette bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Demirkapı kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosiklet ile, aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosikleti sollarken çarptı.