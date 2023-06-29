Antalya'da 30 metre yüksekten yuvarlandılar! Feci kazada 3 can kaybı

30 METRE YÜKSEKTEN YUVARLANDILAR

Zeynel Abidin Özen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı. Takla atan otomobilin arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Ezgi ve Ahmet Özen ile aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı.