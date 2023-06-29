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    • Yaşam
    • 29.06.2023 12:28
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    • 29.06.2023 12:28
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    Antalya'da 30 metre yüksekten yuvarlandılar! Feci kazada 3 can kaybı

    Antalya'da Zeynel Abidin Özen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı. Kazada Nuran (53) ve İbrahim Hayri Özen (56) çiftinin ardından kızları Ezgi Özen (24) de hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocuğu Ahmet Özen ile otomobili kullanan Zeynel Abidin Özen'in tedavileri sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    30 metre yüksekten yuvarlandılar

    Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Akseki ilçesi Akseki-Belenköy Oymapınar Barajı yolunda meydana geldi.

    30 METRE YÜKSEKTEN YUVARLANDILAR
    Zeynel Abidin Özen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı. Takla atan otomobilin arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Ezgi ve Ahmet Özen ile aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

    ANNE-BABADAN SONRA KIZLARIDA HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada Nuran (53) ve İbrahim Hayri Özen (56) çiftinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kızları Ezgi Özen (24) de hayatını kaybetti. Zeynel Abidin Özen ile Ahmet Özen'in tedavileri ise devam ediyor.Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Antalya'da 30 metre yüksekten yuvarlandılar! Feci kazada 3 can kaybı
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