Minik bedeninde sayısız işkence izleri! 2 yaşındaki Murat Aslan'ın ölümünde anne ve diğer 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 3 çocuğunu terk edip giden Güler Kılıç ile bebeğin ölümüne neden olan Volkan Yılmaz ve Atakan Erkoç gözaltına alındı. Anne Güler Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söyledi. Yılmaz ve Erkoç ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen anne Güler Kılıç ile diğer iki şüpheli tutuklandı.