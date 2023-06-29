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    Ankara'da damat vahşeti! Otomobille eşinin dedesi ve kuzenini...

    İbrahim Çam, eşinin evi terk etmesi üzerine kayınpederinin evine gitti. Aile fertleri, kapı önünde tepki gösterince küplere bindi. Otomobille eşinin dedesi Feyzi Torun ile kuzeni Mahi Aydos'u ezerek katletti.

    Damat vahşeti

    Korkunç olay, geçen hafta Altındağ'da yaşandı. Çağla Çam (27), aynı zamanda kuzeni olan eşi İbrahim Çam'ın (30) şiddetine uğradı. 2 çocuğu ile evi terk edip, baba evine sığındı. Sinirlenen İbrahim Çam da soluğu kayınpederinin evinde aldı. Eşinin geri dönmesini isteyince tartışma çıktı. Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam'a tepki yağdırdı. Çam da aracını eşinin akrabalarının üzerine sürdü. Çam'ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hastanede hayatını kaybetti.

    6 AY UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

    Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından önceki akşam Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen katil zanlısı, tutuklandı. Çağla Çam'ın babası Yaşar Torun (52), kızının daha önce Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyerek, eşi için 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

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    Haberler Yaşam Ankara'da damat vahşeti! Otomobille eşinin dedesi ve kuzenini...
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