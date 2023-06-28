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    • Yaşam
    • 28.06.2023 21:01
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    • 28.06.2023 21:09
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    Tekirdağ'da paraşüt kabusu! 200 metreden denize çakıldı

    Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde geçtiğimiz saatlerde korkunç bir kaza yaşandı. Yamaç paraşütü yapan bir kişi yaklaşık 200 metreden denize çakılarak hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tekirdağ’da paraşüt kabusu!

    Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan bir kişi metrelerce yükseklikten denize çakılarak hayatını kaybetti. Uçmakdere Yamaç Paraşütü pistinden havalanarak bir süre gökyüzünde süzülen 46 yaşındaki yamaç paraşütçüsü N.Y.F., 200 metre irtifaya indiğinde dengesini kaybederek denize çakıldı.

    İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
    Olaya tanık olan diğer yamaç paraşütçüleri, kıyıda bulunan botlar ile N.F.Y.'nin yanına giderek denizden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerindeki paraşütçüler tarafından yapılan N.F.Y., olay yerine çağırılan ambulans ile ağır yaralı olarak Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere yanıt vermeyen N.F.Y., hayatını kaybetti.

    İLK ÖLÜMLÜ KAZA
    Öte yandan, meydana gelen kazanın Uçmakdere Yamaç Paraşütü Sahası'nda meydana gelen ilk ölümlü kaza olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş şeklinin tespiti ve ihmal olup olmadığının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da paraşüt kabusu! 200 metreden denize çakıldı
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