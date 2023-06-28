Kural tanımadılar! İstanbul'da yol kenarları kurban kesim yerine döndü

Yurdun dört bir yanında hayvan satış alanlarında hareketlilik yaşanıyor.
Kimileri kurbanlıklarını günler öncesinden alırken kimileri ise bayramın 1. günü mezbahalara akın etti.
Öte yandan her bayram ortaya çıkan manzaralar bu bayramda da değişmedi.
YOL KENARLARINDA KURBAN KESTİLER
İstanbul'da kurbanlıklarını satın alanlar yol kenarlarında ve boş arazilerde kesim yapmayı tercih etti.
Öyle ki bu yıl kalabalığın yasak olmasına rağmen daha fazla olduğu görüldü.
Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu.
KEPÇELERE ASTILAR
Esenyurt ilçesinde kesim merkezinin hemen yanında kepçelere asarak deri yüzme işlemleri yapılması havadan da görüntülendi.
Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti.
HİJYENİK OLMAYAN ORTAMDA KESİM
Sarıyer'de de bazı vatandaşlar belediye ekiplerinin oluşturduğu kurban kesim alanlarını gitmeyerek kurbanlıklarını ormanda kesti.
Kesilen kurbanlıklar ağaçlara asılarak yüzme işlemini gerçekleştirdi.