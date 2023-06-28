Kural tanımadılar! İstanbul'da yol kenarları kurban kesim yerine döndü

Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.

EKİPLER GÖREV BAŞINDA: CEZASI 3 BİN 36 TL

Polis ekipleri ise bu yıl da kaçak kesim için görev başındaydı. Ekipler, tespit ettikleri vatandaşlara ceza uyguladı.

Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler ise "Alo 181" hattına ihbar edilebilecek.

Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 TL idari para cezası uygulanacak.