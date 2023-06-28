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    • Yaşam
    • 28.06.2023 15:31
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    • 28.06.2023 15:32
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    Kural tanımadılar! İstanbul'da yol kenarları kurban kesim yerine döndü

    Son dakika haberleri... Kurban Bayramı’nın ilk gününde yasak tanımayan vatandaşlar, kentin birçok noktasında boş arsa ve yol kenarlarında kaçak kesimler yaptı.

    İstanbul’da yol kenarları kurban kesim yerine döndü

    Yurdun dört bir yanında hayvan satış alanlarında hareketlilik yaşanıyor.

    Kimileri kurbanlıklarını günler öncesinden alırken kimileri ise bayramın 1. günü mezbahalara akın etti.

    Öte yandan her bayram ortaya çıkan manzaralar bu bayramda da değişmedi.

    YOL KENARLARINDA KURBAN KESTİLER

    İstanbul'da kurbanlıklarını satın alanlar yol kenarlarında ve boş arazilerde kesim yapmayı tercih etti.

    Öyle ki bu yıl kalabalığın yasak olmasına rağmen daha fazla olduğu görüldü.

    Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu.

    KEPÇELERE ASTILAR

    Esenyurt ilçesinde kesim merkezinin hemen yanında kepçelere asarak deri yüzme işlemleri yapılması havadan da görüntülendi.

    Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti.

    HİJYENİK OLMAYAN ORTAMDA KESİM

    Sarıyer'de de bazı vatandaşlar belediye ekiplerinin oluşturduğu kurban kesim alanlarını gitmeyerek kurbanlıklarını ormanda kesti.

    Kesilen kurbanlıklar ağaçlara asılarak yüzme işlemini gerçekleştirdi.

        Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.

        EKİPLER GÖREV BAŞINDA: CEZASI 3 BİN 36 TL

        Polis ekipleri ise bu yıl da kaçak kesim için görev başındaydı. Ekipler, tespit ettikleri vatandaşlara ceza uyguladı.

        Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler ise "Alo 181" hattına ihbar edilebilecek.

        Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 TL idari para cezası uygulanacak.
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        Haberler Yaşam Kural tanımadılar! İstanbul'da yol kenarları kurban kesim yerine döndü
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