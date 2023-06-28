Kutsal topraklarda büyük heyecan! Milyonlar hacı oldu

Hicri 1444 yılının Kurban Bayramı Mekke-i Mükerreme'de milyonlarca hacı tarafından büyük bir coşku ile kutlanıyor.
Arife günü Arafat'ta vakfeye durup gözyaşları ile tövbe ve dualarda bulunan milyonlarca hacı adayı, dün akşam güneşin batmasından sonra 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife Bölgesi'ne otobüslerle intikal ettiler.
Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalan hacı adayları, akşam ve yatsı namazlarını Cem'i tehir ile eda eden hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerden sonra gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak Cemerat'a (şeytan taşlama alanı) yürüdüler.
Hacı adayları, şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.
Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.
ÇALIŞMAYAN YÜRÜYEN BANTLAR ZOR ANLAR YAŞATTI
Yaklaşık 7 kilometrelik yolda her sene olduğu gibi yürüme bantlarının çalışmaması, yaşlı Türk hacılarının çok zor yol almalarına sebep oldu.
YOLDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Çok sayıda Türk hacı, çalışmayan bantlar yüzünden yolda kalp krizi geçirdi. Bir Türk hacı adayı ihramdan çıkamadan kefene girdi.
Hacı adayları, Suudi yetkililerden senede 3 gün hizmet edecek yürüyen bantların bakımını yapmadığı için mahşerde şikayetçi olacaklarını söyledi.