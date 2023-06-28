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    • Yaşam
    • 28.06.2023 15:16
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    • 28.06.2023 15:22
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    Kutsal topraklarda büyük heyecan! Milyonlar hacı oldu

    Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Milyonlar hacı oldu

    Hicri 1444 yılının Kurban Bayramı Mekke-i Mükerreme'de milyonlarca hacı tarafından büyük bir coşku ile kutlanıyor.

    Arife günü Arafat'ta vakfeye durup gözyaşları ile tövbe ve dualarda bulunan milyonlarca hacı adayı, dün akşam güneşin batmasından sonra 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife Bölgesi'ne otobüslerle intikal ettiler.



    Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalan hacı adayları, akşam ve yatsı namazlarını Cem'i tehir ile eda eden hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerden sonra gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak Cemerat'a (şeytan taşlama alanı) yürüdüler.

    Hacı adayları, şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

    Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

    ÇALIŞMAYAN YÜRÜYEN BANTLAR ZOR ANLAR YAŞATTI

    Yaklaşık 7 kilometrelik yolda her sene olduğu gibi yürüme bantlarının çalışmaması, yaşlı Türk hacılarının çok zor yol almalarına sebep oldu.

    YOLDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Çok sayıda Türk hacı, çalışmayan bantlar yüzünden yolda kalp krizi geçirdi. Bir Türk hacı adayı ihramdan çıkamadan kefene girdi.

    Hacı adayları, Suudi yetkililerden senede 3 gün hizmet edecek yürüyen bantların bakımını yapmadığı için mahşerde şikayetçi olacaklarını söyledi.



        Mekke'deki hac trafiğinin halen raylı sistem kurulmadığı için kilit olduğu bayram sabahında hacılar, Cemerat'tan otellerine saatlerce gidemedi.

        Otellerine ulaşabilenler, saç tıraşı olarak, gün ağarması ile birlikte kurbanların kesildiğini kabul ederek ihramdan çıktılar. İslam Teşkilatının kurban kesim işlemindeki muameleyi de eksik bulan Türk hacı adayları, şahsi vekaletlendirme ve Türkiye'deki vakıfların yaptığı gibi görüntülü kayıt ile kurbanlarının kesildiği bilgisinin kendilerine tek tek ulaştırılmasını istiyor.

        MİLYONLARCA KİŞİ HACI OLDU
        Bayram sabahı hacı olarak uyanan milyonlarca kişi, otellerinde arkadaşları ile sarılıp hem hacı olmalarını, hem de bayramlarını tebrik etti.
        Son olarak ziyaret tavafı ve say'ını ihramsız olarak da yapabilen hacı adayları haccın 3'üncü farzını da yerine getirerek, 2 ve 3'üncü gün vacip olan şeytan taşlamalarını da yaparak haccın bütün menasiklerini tamamlayacak. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

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