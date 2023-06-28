Kutsal topraklarda büyük heyecan! Milyonlar hacı oldu





Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalan hacı adayları, akşam ve yatsı namazlarını Cem'i tehir ile eda eden hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerden sonra gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak Cemerat'a (şeytan taşlama alanı) yürüdüler.

Hacı adayları, şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

ÇALIŞMAYAN YÜRÜYEN BANTLAR ZOR ANLAR YAŞATTI



Yaklaşık 7 kilometrelik yolda her sene olduğu gibi yürüme bantlarının çalışmaması, yaşlı Türk hacılarının çok zor yol almalarına sebep oldu.