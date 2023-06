Şehitliklerde buruk bayram ziyareti! Ailelerin sözleri yürekleri sızlattı

AYNI ACI İNSANA DİKEN GİBİ BATIYOR…

Şehit Hasan Güreşen'in annesi Zehra Güreşen de, "Ben Hasan'ıma geliyorum, her bayram buradayım. Her gün buradayım. Nasıl şehit olduğunu hatırlamıyorum bile, bilmiyorum. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Her bayram buruk, çok buruk. Bayram diye bir şey 16 yıldan beri bilmiyorum" dedi. Hakkari Çukurca'da şehit olan Ümit Topçuoğlılar'ın annesi Safiye Topçuoğlılar ise, "Her bayram buruk geçiyor. Bizi için bayram bitmiştir. Evlat acısı başka bir şey. Evladın acısının tarifi yok. Bizim için buruk geçiyor, bir tarafımız yok. Buraya geliyoruz, teselli ediyoruz kendimizi. Her bayram böyle. Evde de hüzün var. Şehitleri gördükçe, sözün bittiği yerdeyiz. Allah hepsine rahmet etsin, bunlar vatan için, millet için gözlerini kırpmadan canlarını vermişler. Tezkeresini almasına 10 gün vardı. 13 yıl geçti, aynı acı diken gibi batıyor insana. Evde bir dolap yaptırdım, kıyafetleri, terlikleri, ayakkabıları, parfümü, diş fırçası hep içinde. Böyle bir şey yok…" ifadelerini kullandı.