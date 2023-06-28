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    • Yaşam
    • 28.06.2023 12:12
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    • 28.06.2023 12:12
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    Şehitliklerde buruk bayram ziyareti! Ailelerin sözleri yürekleri sızlattı

    Şehitlikler, bayram ziyaretlerinin en hüzünlü adresleri. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizleyen aileler hüzünlü bir bayram yaşadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şehitliklerde buruk bayram ziyareti!

    Şehitlikler, bayram ziyaretlerinin en hüzünlü adreslerinden birisi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Ailelerin ziyaretleri esnasında söyledikleri sözler ise yürkeleri sızlattı.

    Bursa'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları kabir ziyaretlerinde bulundu. Mezardaki otları temizleyerek şehitlerine dua eden aileler kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadı. 2007 yılında oğlu Kıbrıs'ta şehit düşen 57 yaşındaki anne Nurcan Esmer oğlunun başında dua ederek mezarını temizledi.

    "BİZE BAYRAM GELMİYOR"
    17 yıldır her bayram ziyarete geldiğini ifade eden acılı anne, hala alışamadığını bayramların buruk geçtiğini söyledi. Şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu belirten Esmer, "Oğlumu şehit verdiğimde 40 yaşındaydım. Şehit olalı 17 sene oluyor. Her bayram geliyorum tabi bizim için bayram buruk geçiyor. Ama şehit annesi olmaktan mutluyum. Çok gururluyum. Allah herkese nasip etmez şehit anneliğini. Çok gururluyum şehit annesi olmaktan. Bize bayram gelmiyor, alışmak çok zor. Ağlıyoruz her bayram. Buraya geldim şimdi de çok ağladım. Evlat yani canımızın içi. Allah herkese de nasip etmez, bize nasip etmiş" şeklinde konuştu.

        Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da oğlu olmadan ilk bayramı şehitlikte geçirdi.

        AYNI ACI İNSANA DİKEN GİBİ BATIYOR…
        Şehit Hasan Güreşen'in annesi Zehra Güreşen de, "Ben Hasan'ıma geliyorum, her bayram buradayım. Her gün buradayım. Nasıl şehit olduğunu hatırlamıyorum bile, bilmiyorum. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Her bayram buruk, çok buruk. Bayram diye bir şey 16 yıldan beri bilmiyorum" dedi. Hakkari Çukurca'da şehit olan Ümit Topçuoğlılar'ın annesi Safiye Topçuoğlılar ise, "Her bayram buruk geçiyor. Bizi için bayram bitmiştir. Evlat acısı başka bir şey. Evladın acısının tarifi yok. Bizim için buruk geçiyor, bir tarafımız yok. Buraya geliyoruz, teselli ediyoruz kendimizi. Her bayram böyle. Evde de hüzün var. Şehitleri gördükçe, sözün bittiği yerdeyiz. Allah hepsine rahmet etsin, bunlar vatan için, millet için gözlerini kırpmadan canlarını vermişler. Tezkeresini almasına 10 gün vardı. 13 yıl geçti, aynı acı diken gibi batıyor insana. Evde bir dolap yaptırdım, kıyafetleri, terlikleri, ayakkabıları, parfümü, diş fırçası hep içinde. Böyle bir şey yok…" ifadelerini kullandı.

        ŞEHİT OLMADAN 1 GÜN ÖNCE RÜYAMDA GÖRDÜM
        Şehit Selçuk Beki'nin anneannesi Sultan Ayaz da, "7 sene bitti, akşam hanımı doğurdu, 02.15'te yavrum şehit oldu, evladını görmeden gitti. Gidene hep yazık oluyor. Bayram mı geliyor hiç bilmiyorum ki… 7 senenin adı var, tadı tuzu yok. Ne yapalım, Allah bizden daha çok severmiş. Allah o yattıkça evlatlarını sağlık versin, çok zor. Vazifemizi yaptık, Kuranımızı okuduk" dedi.

            CANIMIZ YANDI
            Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da, "Daha çok yeni, 42 gün oldu. Ne söyleyebilirim ki, ateş düştüğü yeri yakar. Onsuz ilk bayram… Zaten görevdeydi, 1 senedir görmemiştim. Düğünden 1 hafta sonra gitti bir daha görmedim ama görüntülü devamlı konuşuyorduk. Lanet olanlarla çatışmada şehit oldu. Sadece terörü lanetliyorum. Bizim canımız yandı Rabbim hiçbir annenin yüreğini yakmasın. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Daha 25 yaşındaydı. Çok gençti, çok küçüktü. Asker olmayı çok istedi. Canını da verdi. Hiç korkmazdı. Ben çok korkuyordum. Rüyamda bile görüyordum. Şehit olmadan 1 gün önce rüyamda gördüm. Bütün arkadaşlara da söyledim. Sabah da böyle oldu. Hep korkuyordum bana şehit annesi olacaksın diyordu. Hiç korkmazdı, hiçbir şeyden korkmuyordu. Sonunda canını verdi. Her gün geliyorum, bazen günde 2 defa geliyorum" diye konuştu.

            MALATYA'DA BURUK BAYRAM
            Malatya'da Kurban Bayramının ilk gününün gelmesi ile beraber vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Deprem bölgesi Malatya'da bayram namazı sabah saat 05.39'da kılındı. Vatandaşlar Şehir Mezarlığı'nda bulunan Kabristan Camiinde namazlarını eda etti.



            Namazın kılınmasının ardından imam tarafından hutbe okundu ve cemaat arasında bayramlaşma gerçekleştirildi. Bayram namazının ardından Malatya Şehitliğinde de buruk bir bayramlaşma vardı. Şehit yakınları namazın ardından ziyaret ettikleri çocuklarının kabrinin başında dualar etti, gözyaşı döktü.

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            Depreme dirençli Bursa
            Haberler Yaşam Şehitliklerde buruk bayram ziyareti! Ailelerin sözleri yürekleri sızlattı
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